英捷專案》蔡英文抵休士頓 美方維安高規格

(台灣英文新聞/台北報導) 總統蔡英文昨(7)日展開9天8夜的「英捷專案」，出訪中美洲4友邦並過境美國，於美國當地時間7日上午約10點40分抵達休士頓下榻飯店，現場不僅大批僑胞迎接，美國給予的維安更是高規格。

蔡英文搭乘的長榮專機於7日上午抵達休士頓，由美國在台協會主席莫健(James F. Moriarty)與駐美代表高碩泰登機迎接，儘管當地氣溫僅攝氏零下3度，但僑胞熱情不減，約300名僑胞在飯店外揮舞國旗、拿著蔡英文卡通圖像及標語迎接，大喊「台灣加油」，蔡英文則與僑民握手，並向大家說「辛苦了」。

蔡英文過境休士頓期間將與隨行立委、官員參訪休士頓美術館、MD Anderson Cancer Center抗癌中心，晚間在下榻飯店參加僑宴，僑宴共有約600人參與，席開60桌，但出席者的照相機與手機都要交付保管，不能帶入場。

據了解，蔡英文在休士頓過境是由美國國務院外交安全局負責元首安全，車隊有美方特勤、休士頓警方，蔡英文行程沿路交管，並由警車、十多輛重機開道，美術館更以「有私人活動」為由從下午3時到6時全部淨空，蔡英文在美術館參觀了約30分鐘。

至於是否與川普團隊人士會面，各方不願正面回應；在蔡英文抵達飯店後30分鐘左右，國務院前亞太事務副助卿薛瑞福(Randal Schriver)現身飯店大廳，但不願接受媒體採訪。

僑委會僑務諮詢委員谷祖光受訪指出，「能看到總統來，我們再辛苦都要來表達一下我們對國家的愛意與敬意」，大家從美南各地組團，像達拉斯就有60多人租了大巴一起來，因為蔡總統很難得、第一次到美南，「我們在海外有多愛國，你們在國內都不曉得，你看（近）60桌這樣擺出來，不容易。」

「英捷專案」為期9天8夜，自7日到15日出訪四友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。蔡英文與訪團預計8日下午離開休士頓，轉往宏都拉斯。