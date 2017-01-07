台學者華郵投書：四成40歲以下民眾認不畏武力堅定支持台獨

台灣學者2日投書美國《華盛頓郵報》，藉用引用二份報告數據結果，指台灣40歲以下者有高達84%支持台獨，其中更有43%的民眾表示，就算中國武力犯台，也要支持台獨。

美國總統歐巴馬日前談兩岸關係時指出，美國與兩岸關係維持現狀，「台灣人民也同意，只要能在某種程度下自主運作，就不會進一步宣布獨立」。對此，台灣年輕學者陳方隅、顏維婷、王宏恩、丘琦欣2日投書《華盛頓郵報》，探討對台灣人而言「現狀」為何。

投書運用美國杜克大學政治系自2002年起執行的「台灣國家安全調查」（Taiwanese National Security Survey）報告，以及政治大學選舉研究中心的調查資料，探究「現狀」問題，歸類出以下3點：

第一，大部份台灣人相信台灣是事實上獨立的國家，並不認為自己是中國人。根據「台灣國家安全調查」報告指出，超過70%的台灣民眾認為自己是台灣人。

第二，杜克大學的「台灣國家安全研究調查」指出，有四分之三的台灣人，在不遭受中國武力攻擊的前提下，支持台灣獨立。且多數的台灣人將台獨視為最終目標，而非歐巴馬所說的「只求某種程度下自主運作」。

報告也顯示，愈年輕的一代對於支持台灣獨立的意志更堅強：40歲以下的台灣人高達84%支持台獨，其中有43%的民眾表示，就算可能會把台灣推上中國攻擊的火線，也要支持台獨。

文中指出，與中國一統的想法在台灣愈來愈不受歡迎，儘管雙方的政經社會差距縮小亦不改其志，但也有三分之一的台灣人表示支持統一。然而台灣人追求台獨並非是不計代價，投書表示，研究指出若在麵包和浪漫想像做選擇，高達83%的受訪者仍會選擇麵包。

第三，台灣是一個功能發展成熟的民主社會，台灣透過選舉選出了第一位女總統，且完成三次政黨輪替，過程平和。綜上所述，加上自由之家的研究，在在顯示台灣的民主是非常穩固的，也可說是華語地區的唯一民主國家。文中還提及台灣有可能達成同性婚姻合法化，中國則相反。