好萊塢的台灣印象 30年來差很大

（中央社記者田裕斌台北 7日電）台灣人給世界什麼樣的印象，很多來自於好萊塢電影，有網友就針對30年來的好萊塢電影中，台灣曾經出現過的印象，讓你知道原來外國人眼中的台灣是這樣。

1986年的捍衛戰士(Top Gun)， 湯姆克魯斯 (Tom Cruise)身上穿的飛行夾克一時蔚為風潮， 但很少人發現，這件夾克上繡有中華民國國旗，訴說著數十年來中美關係的故事。

80年代開始，電影中只要提到台灣，通常不會是什麼好事，1987年的致命的吸引力(Fatal Attraction)中，男主角在雨中拿著一把被吹壞的傘，還要被女主角虧「台灣製造的嗎？要找到這麼爛的還真不容易」，凸顯出當時台灣產業當時還是以廉價代工為主，只要東西壞的，多半跟「Made in Taiwan」拖不了干係。

​例如1995年的玩具總動員 (Toy Story)，當巴斯光年發現自己是台灣製造時，臉上寫滿了「藍瘦香菇」；1998年世界末日(Armageddon)當太空梭零件發生故障，俄國太空人對著零件大喊「美國零件、俄國零件，還不都是台灣製造」。

2005年摩登大聖第2集(The Mask 2)也把「Made inTaiwan」這個哏拿出來用，說會讓人變身的面具是仿冒的，但事實上，當時台灣的代工業已經擺脫「爛貨」的惡名，2007年雷哈娜 MV「Umbrella」中用的那把Totes傘，就是來自台灣，2012年普羅米修斯裡的太空衣，也用了台灣製造的特殊材料打造。

另一個藉由好萊塢傳達出來的台灣印象，就是台灣充斥著假錶、假鞋、假包包，1999年大製騙家(Bowfinger)主角史帝夫馬丁(Stephen Glenn Martin)向劇組人員說「要去台灣拍片」時，鏡頭下一秒馬上被接上一部虛擬電影「假包忍者」的畫面，就會讓很多台灣人感到無言。

2000年後，電影中呈現的台灣印象轉向多元，2003年魔法靈貓(The Cat in the Hat)中，為了描述保母辦事不力，特別演出一段讓美國小朋友看台灣立法院打架的橋段；2003年尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage)在火柴人(Matchstick Men)中也秀了一段從台灣學來的保齡球絕技，結果球一出手馬上洗溝，但這也突顯出80、90年代，台灣的保齡球實力確實威震四方。

去年的電影金融戰爭(Billions)中，台灣的威士忌也露臉，事實上，台灣是全球前3大的威士忌市場，甚至有台灣酒廠直接買下蘇格蘭酒廠，讓演員不禁說「台灣人現在也釀得出好威士忌了」。影片連結：https://goo.gl/3r9kpL（已獲得作者授權）1060107