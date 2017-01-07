好市多新莊店開幕！交通路線、優惠報你知

（台灣英文新聞 財經組／綜合報導）好市多新莊店今（7）日上午開幕，因今、明兩天適逢星期假日，預計消費人潮每天約有2萬1000人次，6700輛車次，警方加派人力實施交通管制。

除了假日人潮、車潮，警方估計非假日開幕期間每天1萬2600人前往消費購物，約4000輛車次湧入，大量車輛，附近停車場車位已不足因應，恐將造成交通的壅塞，再加上若民眾隨意違規停車，情況更是雪上加霜。

新莊警分局表示，警方也將針對除於建國一路與中正新樹路口；建國一路與後港一路口；建國一路與建國二路、民安路、瓊林路及新樹路四叉路口等各重要路口加強交通疏導外，另於附近各路段也會特別加強交通執法及違規拖吊。

警方與新北市交通局成立好市多開幕交通應變中心，透過交通局即時影像資訊及好市多疏導人員定時回報各路口交通狀況，即時調整號誌時制及實施應變措施。

警方同時將編排線上警力，機動於好市多新莊店附近巡邏，只要一聽到通報有交通打結狀況，馬上馳赴現場，適時疏處車流以保持交通順暢。

此外，對於進場最尖峰時段下午2時至4時好市多也配合啟動「禁停機制」，停止進場停車，其餘時段如滿場也實施時動進場停車，期能將車流疏導至輔大停車場。

警方表示，目前現場已湧現大量車流，賣場停車場已滿，呼籲用路人多多利用「接駁車」前往目的地，好市多新莊店闢駛4線接駁車（板橋線、樹林線、新莊線、備用停車場線，每班班距5至10分），民眾可於捷運輔大站、新莊站、府中站及樹林火車站免費搭乘前往賣場。

新莊店開幕提供接駁車免費搭乘（取自官網）

開幕優惠

好市多新莊店位於輔大生活圈、比鄰捷運站、交通方便，賣場面積將近4000坪、5層樓高。

此次新莊店開幕，擔心排隊人潮會影響到賣場周圍交通，因此打破往年慣例不送早餐和洗衣膠囊。好市多也表示，開幕首日雖未發放早餐及洗衣膠囊當贈品，但也祭出多項開幕優惠，在結帳時也將贈送限量18000份的開幕紀念購物袋。

新北市政府交通局除要求賣場取消開幕日領取免費早餐及限量商品促銷活動，改以其他優惠方式替代，以免排隊人潮造成賣場周邊交通大打結，另停車場下午2時到4時封閉，民眾多利用接駁車專車往返，以免塞在車陣中。

此外，好市多網路辦卡已開通，可在官網進行線上會員卡申辦，而計劃造訪新莊店的民眾，新卡可到新莊店領取，除了享受新莊店的開幕申卡優惠，省去現場排隊、填寫資料的時間。新莊店開幕後至同月底，只要持Costco聯名卡消費，除了享有店內1%多利金回饋外，還會額外再享1%多利金回饋。

開幕日商品的限量優惠一覽：

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超濃縮樂淨球洗衣精（每瓶1.4公升、2瓶入）、智利藍莓（510克）買一送一。

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