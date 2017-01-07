國際標準時間之父冥誕 Google首頁致敬

（中央社倫敦7日綜合外電報導）谷歌（Google）首頁今天以最新塗鴉，紀念國際標準時間發明人佛萊明（Sandford Fleming）190歲冥誕。

英國「電訊報」（The Telegraph）報導，佛萊明是出生於蘇格蘭的加拿大籍工程師，他是多產的設計師，1897年獲英國維多利亞女王（Queen Victoria）封為爵士。

佛萊明1827年出生於蘇格蘭柯卡狄（Kirkcaldy），當時各地區是使用太陽時間設定時鐘。

時間快轉到1876年的愛爾蘭，當時火車時刻表印錯時間，導致佛萊明錯過班車，但這起事件顯然給他靈感，有了發明標準時間的想法。

佛萊明1879年2月8日在加拿大皇家學院（Royal Canadian Institute）提出創制全球標準時間的構想。

佛萊明提議將全球分成24個時區，從格林威治子午線（Greenwich Meridian）開始，每隔15度經度劃分為一個時區。在此之前，格林威治標準時間1847年開始於英國各地使用。

他的提案促使國際子午線會議（International Meridian Conference）於1884年召開，當時有25國出席，佛萊明的國際標準時間制就是在此獲得採用。

佛萊明14歲成為測量員學徒，1845年18歲時跟著哥哥移民到加拿大。

他於1849年成立加拿大皇家學院，這個組織後來發展為全球知名中心，致力追求科學進步。

此外，佛萊明的著名事蹟包括協助興建洲際鐵路、擔任加拿大太平洋鐵路（Canadian Pacific Railway）首席工程師，以及設計加拿大第一張郵票。

佛萊明1915年7月22日在他女兒的諾瓦斯科細亞省哈利法克斯（Halifax）家中辭世，享壽88歲。（譯者：中央社張曉雯）1060107