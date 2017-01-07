英捷專案》元首外交周六再出擊　出訪中美洲4友邦、過境美國

（台灣英文新聞 政治組／綜合報導）總統蔡英文周六展開「英捷專案」出訪中美洲4友邦，並過境美國；這是蔡總統上任後第二次出訪，除了過境美國行程外，出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉就職典禮也是此行重頭戲之一。



蔡英文搭乘長榮777專機，展開9天8夜的「英捷專案」，1月9日出訪友邦宏都拉斯、1月10日尼加拉瓜、1月11日瓜地馬拉、1月13日薩爾瓦多，去程1月7日過境美國休士頓，回程1月14日過境美國舊金山。

根據府方規劃，蔡總統一行搭乘專機，當地時間8日下午抵達宏都拉斯Soto Cano空軍基地，將與宏國副總統阿瓦雷茲雙邊會晤，蔡英文將參觀技術合作計畫與一鄉鎮一特產計畫成果展，宴請僑界代表。次日，再與宏國總統葉南德茲進行元首雙邊會晤。

抵達尼加拉瓜後，依總統府說法，最有可能進行蔡總統與尼加拉瓜總統奧蒂嘉的會談。由於奧蒂嘉行事風格難以捉摸，前總統馬英九訪問尼加拉瓜時，曾被奧蒂嘉多次「放鴿子」，媒體關注這次蔡總統與奧蒂嘉如何互動。

至於這次過境美國，在休士頓與舊金山各待1夜；在蔡總統與美國總統當選人川普的「蔡川通話」後，這次是否會與川普團隊通話、會面，外界關注。不過，府方對於過境行程相當低調，不願透露細節，只說，兩地都有安排僑宴，在休士頓並將參訪科技類產業，舊金山參訪創新產業。



這是蔡總統上任後的第二次出訪，總統府也精心準備致贈各國元首的伴手禮，包括，台廠Garmin自製腕錶、雕刻家黃土水「水牛群像銅雕」複製品、畫家郭雪湖「大稻埕-南街殷賑」黃金複製畫及安達窯「長壽台灣獼猴瓶」。



圖片來源：蔡英文粉絲專頁

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