106年新北寒假青少年休閒育樂營 現正熱烈報名中

新北市政府教育局為提供學子多元、有趣及具學習意義的寒假假期，自106年1月20日至2月12日期間，將辦理一系列寒假育樂營活動。本次寒假育樂營活動類型包括休閒活動、技能研習、服務公益、知性藝文、體育競賽及其他等6大類，共計開辦569班別，可提供2萬1,994人次報名參加。

此外，教育局為提供國中學生多元適性輔導，增進對工作世界及技職教育的認識，另特別召集本市23所公私高中職暨國中共同辦理辦理完全免費的「職業試探育樂營」，提供國中學生各類職涯體驗與認知課程，讓學生「動手學技能」，並深入瞭解各職業類科的內涵，共計開設116個營隊，提供13個職群（「商業管理」、「土木建築」、「家政」、「餐旅」、「電機電子」、「農業」、「動力機械」、「設計」、「機械」、「食品」、「藝術」、「應用外語」、「綜合職群」）主題的試探體驗課程。營隊特色充分呈現各個職校發展特色與未來工作場域的面貌，虛擬實境(VR)、創客實作，培養學生未來需要了解及學習的「科技素養」，並在「整合、自學、實作與創意」概念引導下，鼓勵學生動手實做且樂於分享，以新北高工為例，今年該校提供電機電子職群的「Arduino先進微控制器實作營」、動力機械職群的「智高遙控車競技營」，以及機械職群「公仔蠟模製作與金工製作」等營隊，課程內容多元豐富且具啟發性，例如Arduino先進微控制器實作營，運用豐富的軟硬體資源與感測器結合，以Arduino與圖控程式S4A帶領學生進入資訊應用學習領域。

各校所規劃的營隊內容豐富有趣且非常多元，學生可就近參加各校所辦理的育樂營隊，體能運動、技能學習都是熱門選項，集美國小今年度共開設60班別，合計可招收3232人次，學校結合健康促進以及創客體驗的概念，開設很多體育競賽類與手作體驗營隊，義學國小開辦了版畫、手做布包、手工卡片、創意科學等都深受家長及孩子喜歡。龍埔國小更結合時下流行的桌遊體驗、創意LASY積木、韓風流行舞蹈等，都讓學生非常嚮往，迫不及待寒假能夠早點到來。