南極大型冰架即將斷裂 成為漂流海上的十大冰山

(台灣英文新聞/台北報導) 冰架(ice shelf)是用來支撐及連接南極大陸冰棚的骨架，一旦冰架開始融化，就會斷裂成冰山(iceberg)。《BBC》報導，科學家在12月份發現的驚人事實是，Larsen C的冰架邊緣處有一道長長的切痕，導致目前的南極洲狀態是以20公里長的冰架連接著5,000平方公里的冰山，使其不脫離南極洲而任意漂流。

Larsen C是南極最北的主要冰架，厚約350公尺，漂浮在西南極洲邊緣，用以連接流動的冰川，防止冰川融入海洋。科學家說，消失的融冰面積將近四分之一個威爾斯大，極有可能導致冰架未來的解體。

科學家已經追蹤Larsen C的切痕多年，期間還發生1995年Larsen A冰架崩塌，2002年又眼見Larsen B冰架的突然解體，去(2016)年開始，英國研究團隊提出的報告顯示，Larsen C的切痕正劇烈擴張中，在12月份，切痕更是在短短數週內就增加18公里的裂縫。

研究計畫主要科學家Adrian Luckman教授說，斷裂的部份將導致一個約5,000平方公里的冰山出現，面積之大可能成為全球十大冰山之一，且Luckman教授指出，這條切痕已經存在數十年了，只是近期才有較劇烈的變化。

儘管科學家仍認為地球暖化是造成冰川融解和崩塌的因素之一，卻無明確證據，此外，他們也擔心這些融解的冰川是否會影響到剩下的冰架，如2002年Larsen B在一次冰川崩解事件後也無預警崩塌，「因為剩下的冰川會比現存冰川更不穩定」，Luckman說。

從冰架崩解的冰山漂流在海面上，並不會引起海平面上升，但如果冰架持續脫落，會加速冰川流入海洋的速度，或沒有了冰架，南極大陸的巨大冰棚將產生難以停止的崩解，這類冰川就會對海平面有所影響。

科學家預估，若Larsen C冰架現在連接的冰川都流入海裡，全球海水面就會上升約10公分，這對未來的生活影響重大，「最終的結果應該是冰架在數十年內就會完全崩解，儘管這一帶海平面的上升並非任何人的責任，卻是個終將改變此地風貌景觀的地理事件。」