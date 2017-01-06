〈時評〉環署何需左右為難

1月4日「風傳媒」報導「經濟部挾缺電要環評制度背書環保署左右為難」文章，最後結論「新政府能源政策讓環保署夾在能源轉型與環境保護間左右為難」看了這樣的文題，不自覺失笑。記得去年五月，環保署新任署長、副署長上任時，幾位關心宜蘭環境保護的朋友，具名向環保署請願，要求環保署應站在環境保護的立場，制止科技部NEP2在宜蘭三星紅柴林「地下水補注地質敏感區」挖地熱井興建地熱示範電廠。環保署無視科技部NEP2地熱主軸計劃，未向電廠的主管機關經濟部能源局申請免環評，就挖2500公尺地熱深井違法的事實，而接受了 NEP2計畫主持人經濟部次長沈榮津「本階段只挖深井，證實有熱源才建電廠」的解釋，對請願人回覆 NEP2在三星紅柴林只挖深井不建電廠、因此不違法。

其實，要興建電廠或增設發電機组是否需要作環評，是要依照環保署頒布的「開發行為應實施環境影響評估項目及範圍認定標凖」來決定。在認定辦法中，台電大潭電廠擴建是需要做環評，宜蘭三星紅柴林興建示範地熱電廠也需要做環評，兩個案子是一樣的法律基礎。

這一次台電公司在桃園大潭電廠增建複循環機組的環評案。台電為了因應今年夏天的缺電危機，先組裝第一階的天然氣發電機組發電。待渡過今夏缺電危機後再轉為當初計畫的複循環機組。當然系統完成後，複循環機組的CO2排放量及其他空氣污染物的排放量，比第一階段的部份安裝的機組還要低。

我們來比較一下，大潭天然氣發電的環評案與宜蘭利澤開發地熱電廠案。如果要開發天然氣發電廠，200MW之下不需要做環評，而地熱只要是 0.5 MW以上就需要做環評。這當然是很不公平、很不科學的規定。

自動棄械、又要怪誰

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蘭陽地熱資源公司為了在宜蘭利澤推動 100 MW的地熱電廠，於 2015年1月向能源局送件，啟動環評程序，到目前為止，已經過了兩年。這兩年間開過 4次專案小組會議、兩次專家小組會議、兩次環評大會。目前，雖然號稱是專案小組第4次審查會，原則上通過此案的環說書，是不需要進入二階環評。但是，在環評委員的要求之下，還留了兩個博士論文級的大尾巴。一個就是畫利澤東邊海面的地底火成岩體的3D圖。另外一個是將宜蘭地區數萬次的地震資料畫出3D圖，確定三星斷層的地底分佈。

地熱電廠沒有空氣污染也沒有其他的環境問題，但是我們 100MW的地熱電廠受到如此嚴苛的環評審查考驗。大潭電廠要增設2800 MW 天然氣發電機組，當然是需要做環評，而且環評委員要求要如實審查，是合情合理的。

然而，環保署在面對科技部 NEP2計畫興建地熱電廠時，對計畫主持人經濟部次長沈榮津的說法採取不堅守環保立場的態度，讓經濟部對於環評及環保署的看法有了不同。經濟部對於環評制度，更是不放在眼裡。因此，經濟部這次為了因應缺電的可能，提出緊急措施，而要求環保署速審，又沒有說要環評制度來替他背書。

環保署將在環評制度之下速審，被說成橡皮圖章，我看也是可以接受的。這是由於環保署以前曾經自失立場。我看這次環保署就配合演出吧！ 古人有言: 「人必自侮而後人侮之！」。環保署既然在去年5月就自失立場，那麼這一次配合經濟部來演出，也是剛剛好而已。