義美賣拉麵人氣旺 日本本店會長來台慶功

（台灣英文新聞 施家恩／桃園報導）義美進軍本地餐飲業首戰即報捷，在竹北開的第一家日本拉麵店，與五度獲得日本年度「東京拉麵秀」冠軍業者麵家IROHA合作，試營運期間便獲得高度關注，開幕兩周以來每到用餐時間排隊人龍長達十多公尺，銷售告捷也讓日本本店會長栗原清６日再度來台，研擬在未來推出更多安心拉麵產品。

義美挑戰健康概念的拉麵一役並不容易，畢竟日本拉麵品牌近年陸續進軍台灣展店，多強調長時間熬煮湯汁香濃，但對部份消費者來說，高脂高鈉實在吃不消，對健康與腸胃都是負擔，如何維持拉麵饕客熟悉的口感又能兼顧健康，實非易事。再者，麵條本身要做到不含鹼水，又能維持良好彈牙口感，更是一大挑戰，但在義美與IROHA會長栗原清的堅持下，還是研發出這樣的拉麵，瞄準重視健康的拉麵迷與家庭。

為了台灣第一家店的開幕，栗原清已多次來台，親自監工。在日本，拉麵麵條製作過程中普遍會加入鹼水，提高麵體彈性，但在義美溝通下，竹北店不加入鹼水，經過六個月不斷試驗改良才成功。

第二項最大的挑戰，就是黑醬油拉麵湯頭不使用味精，這個構想達成花費相當長的時間與金錢，為臻口味完美，麵家IROHA一再試做，期間報廢掉二百餘公斤的醬油。

在台灣，麵家IROHA就地取材，富山黑醬油拉麵使用義美的全豆純釀造醬油為基底，加入台灣的魚介、豚骨等其它自然食材去調配後熬煮逾五個小時；另外，拉麵湯頭鹹度為配合台灣人口味有做些微調整，鹹度降低，但美味不減。

麵家IROHA竹北店商品食材原料多來自義美，除了拉麵，還有飲品。栗原清開幕前有向媒體預告，未來也會研發含義美豆漿的神秘湯頭，做為台灣限定商品，也會不斷努力調配出健康取向的拉麵湯頭。得知竹北店開幕後的好成績後，栗原清更堅信食安道路，這次來台除與竹北店員工一同慶功，也會與義美洽談思考更多可能性。