「傷心」的反式脂肪 衛生局抽驗4款含量皆超過2%

（台灣英文新聞／台北綜合報導）臺北市政府衛生局105年10月於各大連鎖速食店、烘焙業、早餐店、咖啡飲料店等處抽驗25件油脂類產品檢驗反式脂肪含量，11件未檢出，其餘14件含有少量反式脂肪，其中有4款的反式脂肪超過2.5%,雖然這些產品標示皆符合規定，但北市衛生局提醒消費者，過量的反式脂肪會增加罹患心血管疾病的風險，因此購買時不妨多留意營養標示中反式脂肪含量。

本次抽驗結果，反式脂肪含量超過2%的產品為「阿羅利特選純奶油」(反式脂肪含量4.07%) 及「瑞喜心純牛奶油」(反式脂肪含量3.97%)、「德紐含鹽奶油」(反式脂肪含量3.62%)和「營養奶油」(反式脂肪含量2.21%)。

阿羅利特選純奶油

依研究顯示，限制人工反式脂肪酸之攝入量，有助於降低冠狀動脈疾病之風險，且考量飲食中人工反式脂肪之主要來源為不完全氫化油(Partially hydrogenated oils，PHOs)之使用，美國2015年6月已宣布食品業於2018年後將禁用不完全氫化油脂於食品中。

臺北市衛生局提醒消費者，食品成分標示中有氫化植物油、半氫化植物油、植物性乳化油、精製植物油、人造奶油（黃油）、人造酥油（白油）或英文標示上有hydrogenated（氫化）等名稱者，都表示含有反式脂肪，應減少攝食該類食品。

反式脂肪來源有天然、人工，前者存在牛隻等反芻動物中，人工則來自氫化植物油，氫化目的是增加油脂穩定性、耐高溫，但若製程中氫化不完全，會產生危害心血管健康的反式脂肪。

瑞喜心純牛奶油