2016震撼國人心理的十大「心聞」

（台灣英文新聞／台北綜合報導）中華民國諮商心理師公會全國聯合會長期關注國人的心理健康，自2013年起每年歲末年終蒐集當年度重大的社會新聞，並由全國諮商心理師自發性的上網票選「影響國人心理健康的十大新聞/心聞」。今年的十大心聞照例由各縣市數百位諮商心理師票選，結果於今（6）日公布。

2016年影響國人心理健康的十大心聞依序為：

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1.「小燈泡」被殺，精神病人是未爆彈？

2016年3月28日臺北市內湖區發生隨機殺人案，一名4歲女童「小燈泡」遭王姓兇嫌砍斷頭頸致死，震驚全國。王嫌5月23日遭檢方求處死刑並永久與社會隔離。

另外，小燈泡事件也位居家扶基金會所調查的10大兒保新聞榜首。

2. 輔大性侵事件處理過程，受害人受二度傷害

2015年6月輔仁大學王姓男學生性侵酒醉學姊的案件，更爆出社運人士出身的社科院院長夏林清企圖吃案，女學生男友指控夏林清在處理過程企圖平息爭端，輔導過程使用的語言和態度造成二次傷害，甚至質疑女學生酒後亂性，同時工作小組報告也定調為猥褻、而非性侵。事件隨即在網際網路和社會各界出現論戰，也引起各大新聞媒體的報導。

3. 台南維冠大樓倒塌死傷百餘人，亟需心理重建

2016年2月6日高雄美濃地震，造成台南市維冠金龍社區在強震中4棟大樓全倒，總死亡人數達115人，成為臺灣史上因單一建築物倒塌而造成傷亡最慘重的災難事件。

4. 遊覽車26人桃園喪命，陸客差一步就回家

2016年7月19日中午12時57分一輛滿載陸客的遊覽車於在國道2號機場聯絡道往桃機方向往西2.8公里處，發生火燒車，車上包括24名陸客和臺籍司機、導遊無人倖免，共26人罹難，是近10年唯一全毀的大客車火災意外。檢方偵查終結認定是駕駛預謀自焚釀災，由於駕駛已死亡，不起訴處分結案。

5. 警察壓力大，自殺頻傳

2016年共有8名警察自殺，創5年新高，自殺原因包含經濟壓力、疾病和感情因素。

6. 鄭捷伏法，彰顯社會公義

2014年5月21日，鄭捷在捷運車廂犯下隨機殺人事件，造成4人死亡，24人受傷。最高法院於2016年4月22日判決鄭捷死刑定讞後，鄭捷已於2016年5月10日伏法槍決。

7. 身心俱疲，少婦攜二子自殺，竹科工程師崩潰

2016年5月4日一名39歲少婦疑似不堪照顧壓力帶著2小孩自殺身亡。

8. 人生不如意，台鐵區間車引爆炸彈 21名旅客受傷

2016年7月7日晚間10時，台鐵1258區間車準備停靠松山車站時，第6車廂發生爆炸，造成25人輕重傷。 嫌犯林英昌接受偵訊時表示，當初因為「生活過得不順逐，想引起社會大眾注意」，所以才自製爆裂物引爆，只是沒想到威力這麼大。

9. 法師開示，先生外遇時太太可以告訴自己：『假的！』，此種『婚姻輔導』令大眾譁然！

生命電視台台長海濤法師對信眾暢談如果丈夫和別的女人偷腥時該怎麼辦？他說把另一半外遇當「假的」，就不會執著了。此話一出引起大眾一片嘩然和撻伐。

10. 華航大罷工勞資關係不應是零和關係

2016年6月23日傍晚以華航空服員為主的桃園市空服員職業工會宣布自24日凌晨0時起罷工，此次罷工持續了3天。罷工起因是工時遭壓縮和休息時間不足夠。

綜觀2016年票選出來的「10大心聞」，諮商心理師公會全聯會發言人林萃芬表示，可以看出幾個極度需要關注的心理議題，其中「小燈泡被殘忍殺害」、「遊覽車26陸客喪命」、「台鐵區間車引爆炸彈案」，再再顯示，個人不健康的心理狀況會嚴重危及大眾的生命安全，要辨識這些危險行為因子，必須家人、同事、身邊的人都擁有敏感度，意識到他們的身心健康問題：包括生理疾病、心理疾病、重大傷病、扭曲想法、憤怒焦慮、藥酒癮引發情緒，並且在發現問題之後，積極協助解決問題，才能做好風險行為控管。

發言人林萃芬也提供評估個人心理健康的指標：具有較好的適應能力，生活目標切合實際、不會脫離現實環境、對自己的能力可以做出適度正向的評價、保持良好的人際關係、能夠適度地發洩情緒和控制情緒；在不違背集體利益的前提下，恰當地滿足個人的基本需求。如果身邊親朋好友的行為不符合上述心理健康的指標，可能就需要介入協助他們。