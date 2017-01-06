蓋達組織崛起？ 賓拉登兒子被列為全球恐怖份子

(台灣英文新聞/台北報導)「蓋達組織」頭目奧薩瑪賓拉登的兒子漢穆札賓拉登(Hamza bin Laden)，已證實被美國列入全球恐怖份子名單中，並實施制裁。

年近30的漢穆札在前(2015)年正式成為蓋達組織的成員之一，並被視為潛在接班人，對此，美國政府部門已公開向國際團體提出提醒，「漢穆札正活躍於恐怖主義與行動中」，已禁止美國企業與他進行貿易往來，或對美國土地持有任何權利。

漢穆札是已故蓋達組織頭目奧薩瑪賓拉登的兒子，賓拉登於2011年在巴基斯坦遭到美國海豹部隊擊斃身亡，但當時漢穆札不在現場，賓拉登逝世後，隨後由創造埃及伊斯蘭教聖戰團體的薩瓦里(Ayman al-Zawahiri)接下蓋達組織頭目的位置。

去(2016)年八月，一位中東政治專家Fawaz Gerges告訴BBC Radio 4記者說，漢穆札將帶來蓋達組織的全新面貌，他具有個人魅力，在階級和資歷上都廣受歡迎，「他是他父親最寵愛的兒子，所有人都在談論由漢穆札接班的可能性。」

2015年，漢穆札透過蓋達組織釋出消息，要求喀布爾(阿富汗首都)、巴格達(伊拉克首都)和加薩走廊的信眾與追隨者，能在華盛頓、倫敦、巴黎和以色列首都特拉維夫發動聖戰攻擊，藉此替父親報仇。

因為如此，漢穆札也已被美國列入全球恐怖份子名單中，意指曾揚言要破壞國家安全和美國人民安全的人。國務院稱這些制裁是有效的武器，這份恐怖份子清單還包括愛爾蘭共和軍(IRA)和伊斯蘭國(ISIS)。