CCS與EY合辦第七期企業永續菁英培訓初階班 匯聚企業永續志工動能

台灣企業永續研訓中心(CCS)主辦的第七期「企業永續菁英培訓初階班」，已於上(12)月30日盛大舉辦完畢，共計百餘位來自產學研各界的學員熱烈參與。

這場由安永聯合會計師事務所(EY)、台灣永續能源研究基金會(TAISE)及台灣企業永續研訓中心(CCS)合辦之「企業永續菁英培訓初階班」，旨在為企業及社會培養永續人才，從而提升企業競爭力、創造企業品牌價值，並形塑利己利人的經濟成長與共好社會。

安永聯合會計師事務所永續發展暨氣候變遷部門負責人曾于哲合夥會計師致歡迎詞時舉維珍航空創辦人布蘭森爵士 (Richard Branson)為例，勉勵學員培養創新、解決問題的企業家精神。

本課程特別邀請擔任CCS秘書長的臺北大學李育明特聘教授、東南科技大學許家偉副教授與CCS王彬墀副秘書長授課，並邀集臺灣科技大學顧洋講座教授、臺北科技大學胡憲倫特聘教授及臺北大學陳宥杉教授親臨指導CSR Reporting的實戰評比演練。

「企業永續菁英培訓班」北部進階課程兩場次將於1月10日及2月10日開跑，亦將於台中及台南開設各一場次的初階及進階課程，嘉惠中南部的廣大志工群與對企業永續有興趣的朋友，期望能持續擴大企業永續力量，培育CSR人才，持續不斷致力台灣永續發展。