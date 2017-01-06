簡又新專欄─除政府承諾 企業永續經營對世界更有貢獻

(台灣英文新聞/台北報導) 2016年是全球減碳里程碑，也是對企業永續影響最深刻的一年，原因是「巴黎協定」(Paris Agreement)已於2016年11月4日生效，預計於2020年正式實施，且美國政府也開始針對企業永續經營祭出更嚴厲的規範。

巴黎協定生效帶來的承諾

「巴黎協定」的生效門檻是占全球溫室氣體排放量至少55%的55個締約方批准，門檻雖不是很高，但卻能在一年內得到各締約方迅速批准，是項重大成就。台灣在這項議題上也逐漸走向聯合國所制定的規範。

2015年行政院就已向全球宣示台灣的「國家自定預期貢獻」(Intended National Determined Contribution, INDC)，不僅承諾開發綠色能源，並將目標設定在2025年再生能源發電比率提高到20%，也積極投入雙向電網開發與智慧電網設備，同時降低化石燃料的使用。

其中，台灣最大的貢獻在於綠色金融，開始制訂「碳定價」(Carbon Pricing)的機制，如中國在2017年將開始施行碳市場交易，排碳量較大的公司要準備減碳，在產品訂價時也要將碳成本內部化，因此碳定價成為影響全球工業的重要因素之一。

而儘管聯合國並不接受台灣的「國家自定預期貢獻」，但台灣仍然須跟隨全球趨勢。台灣的「國家自定預期貢獻」是在2030年溫室氣體排放量為現況發展趨勢（BAU）減量50%；也相當於比2005年排放水準再減20%，如台達電在過去5年內的用電已減少50%，最近又提出一個計畫，希望未來5年再減少30%的用電，若企業都能這樣跑在前頭，不僅產生很多商機，代表整體國家的減碳目標是切實可行的。

非營利組織「碳揭露專案」(Carbon Disclosure Project, CPD)就在盤查與報告全球企業的碳足跡，在他們邀請的5,700多家企業中，已有1,249家內部開始實施碳排放訂價的成本計算，700多家正準備實施，其中也有不少台灣企業也在CDP受邀企業的榜單，當然也有500多家沒聽過這類行動。

美國政府對違規企業加重開罰

近年來美國政府也開始對企業進行嚴格管控，從罰款額開始著手，加重不遵守排碳法規企業的營運成本。例如德國福斯汽車公司設計的車款，能在不同地區產生不同的排碳量，在進入監理所時能達到符合該國標準的排碳量，但一到馬路上行駛時又排放更多的二氧化碳，排氣數據造假的醜聞讓福斯公司被美國政府開罰高達147億美元。

又如德意志銀行因違反美國金融的法律，被開罰150億美元；英國石油公司因為在墨西哥灣挖油導致漏油事件，對環境造成鉅大破壞，被罰以187億美元。這些事例都讓全世界大公司的法規人員與法律顧問更加謹慎小心應對。

企業永續經營對世界的貢獻

根據彭博（Bloomberg）今(2016)年中針對全球各區域與經濟體市場攸關企業永續發展的ESG三大面向資訊揭露程度與品質，所做調查研究與評比結果顯示，各市場市值加權平均後之ESG揭露評等，台灣為亞太區域中評分最高者，顯示台灣企業致力環境面、社會面及治理面資訊揭露與企業永續績效提升已有顯著成效，並獲得國際財經專業機構與媒體之肯定與好評。

另觀察亞洲公司治理協會(Asian Corporate Governance Association, ACGA)發布的 「CG Watch 2016」，台灣企業永續治理也在全亞洲排名第4，僅次於新加坡、香港與日本，表示台灣近幾年在公司治理方面有大幅進步。

聯合國2015年設定了17項永續發展目標(Sustainability Development Goals, SDGs)，整體目標雖然是規範各國政府，但若沒有企業的配合則難以執行，未來企業的經營，除了獲利以外，須關心周邊社會或環境、帶動社會與人們生活共同前進，也是經營企業很重要的一步，同時更是世界永續的重要推動力。

未來企業股東開年會報告時，除了獲利績效的呈現，還可能加入非財務年報如企業永續報告書(Corporate Sustainability Report)，藉此便可以觀察到企業對社會、國家及世界的貢獻。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。