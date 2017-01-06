繼戴立忍 陳玉勳600字聲明：不支持台獨

(台灣英文新聞/台北報導) 即將於春節上映的2017賀歲喜劇片《健忘村》是台灣、中國合拍片，兩地都會上映，導演陳玉勳日前卻被陸媒冠上「反服貿導演」，沉寂多日後，昨(5)日發表聲明澄清，自己絕非台獨份子、也不支持台獨。

導演陳玉勳日前被名嘴董智森在節目上狠酸，明明先前才挺太陽花反服貿，下一秒就轉向中國市場，言論一出被中國網軍瘋狂轉發，還起底陳玉勳的相關新聞，紛紛留言要抵制電影，逼得陳玉勳只好出面發表聲明稿澄清。

在600字的聲明稿中，陳玉勳表示他從未說過自己是台獨份子，這都是有心人士在網路上的惡意栽贓，他強調，「我從來就沒有台獨的理念，也不支持台獨、更不是台獨人士。」

他批評部份有心人士斷章取義地把「太陽花運動」時期他的臉書發言截圖，加上部分别有用心的媒體歪曲事實、加油添醋，用以誣陷他，這也讓他見識到，作為一個關心及期許兩岸電影能夠緊密合作的文化工作者，對他所產生的傷害有多大。

回到太陽花運動的議題，他強調自己不過是個關心社會、關心生存環境的老百姓，反對不公不義，支持所有美好與公理，他說，「我贊成服貿貨貿，我反對的是當時的當局對服貿的黑箱作業，反對的是像玩笑一樣的立法程序，反對的是忽視民眾合理建議的態度。」他不懂，是什麼樣奇怪的邏輯有這樣的結論說這就是「台獨」？

聲明稿末段他感嘆，「網路是一個很容易傳播謠言的地方」，「我最大的心願就是希望透過我拍的電影，能夠讓更多人感受到歡樂，感受到人與人之間的情感」，也期盼兩岸民眾能夠敞開心胸，放下成見，更期盼兩岸的影視產業交流也能更加順暢。

其實陳玉勳不是第一位遭大陸壓迫而威脅的演藝人員，去(2016)年7月中，台灣演員戴立忍也才因政治立場表態模糊，遭中國大陸電影《沒有別的愛》劇組無預警換角。

當時全片已殺青，但中國大陸網友指戴立忍是台獨，電影還沒上映已遭抵制聲浪，劇組發出聲明表示，沒全面深入調查台灣演員戴立忍政治背景，且戴立忍政治立場表態模糊，導演趙薇及全體資方決定，撤換電影男主角戴立忍。。

戴立忍於7月15日晚間發表3,000字聲明說，「我不曾加入任何政黨，或任何政治組織。我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨。」



聲明稿中，戴立忍詳細交代了自己的家庭背景、到春雨基金會放映短片、執導高雄市形象廣告、觀賞神韻舞蹈團演出，以及參與台灣社會運動的經過，強調自己並非起於政治行動，更無關於特定政黨的支持，這些都只是對不公不義事件的發聲。

文末他表示，「生在台灣多元社會裡，我始終在學習尊重與包容，對於他人的信仰信念即使與我不盡相同，我也要求自己必須尊重，偌若因此造成不必要的誤解，我都必須深刻檢討。」並請大家未來不再針對全體工作人員辛勞完成的影片，他個人願承擔所有責難與後果。