今明兩天多雲到晴 周日開始降溫、零星降雨

(台灣英文新聞/台北報導) 中央氣象局表示，今(6)日和明(7)日各地天氣仍以多雲到晴為主，風向轉為偏東南風，持續帶來較暖空氣，各地高溫約24到28度，溫暖舒適，清晨低溫約17到21度，中南部日夜溫差稍大，請注意衣物增減。

雨量部份，水氣不多，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有些零星降雨；另外，在馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，有交通往返需求的話建議先確認航班資訊，行車也請注意安全。

周日(8日)開始，東北季風增強，溫度開始下降，下週一至週四(9日至12日)北部、東北部一整天都比較涼，中南部及花東的天氣早晚也較涼，預計東北季風影響期間，中部以北的最低溫約14、15度，南部及花東最低溫也只有17度左右，請大家要開始注意保暖。

降雨方面，迎風面的北部及東半部地區降雨機率增加，而中南部地區則仍維持多雲到晴、相對穩定的天氣型態。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」說，受第一股「東北季風」影響，預計最低溫將出現在下週一晚至週二清晨，台北市約降至15、16度，北台灣沿海空曠地區則降至14度，局部短暫降雨主要發生在北海岸、北部山區及東半部。

下週二(10日)白天冷空氣稍減弱，氣溫回升、天氣緩和，週三 (11日)又有一小股東北季風補充，北台灣及東半部又將轉為有局部雨的天氣，週四(12日)冷空氣又減弱，天氣再度緩和、氣溫回升。

今日的空氣品質而言，金門、竹苗及中南部地區AQI為對敏感族群不健康至對所有族群不健康，其他地區多為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

