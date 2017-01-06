研究：頻繁頭痛者 較缺乏維他命D

（台灣英文新聞／綜合外電報導）於3日發表的一份芬蘭研究發現，男性若缺乏維他命D，罹患常態性頭痛的機率較高。該研究發表在《科學報告》（Scientific Reports ）。

研究對象為2600位年齡介於42到60歲的芬蘭男性，研究人員採集了他們的血液樣本，並詢問日常頭痛的狀況和頻率。結果發現，有近7成的歐洲男性血液內的維他命D濃度低於20 ng/ml，尤其是越靠近北歐國家者維他命D濃度越低，推斷其原因是位處高緯的地區太陽日照時間較少。

研究顯示，男性血液中維他命D濃度15.3 ng/ml者，頭痛頻率為一週至少一次，相比下，維他命D濃度17.6 ng/ml者較少發生頭痛的情況；再來如果和血液中維他命D濃度大於22ng/ml者相比，維他命D濃度低於11.6 ng/ml者，頭痛頻率為一週至少兩次。

近年來已有不少研究證實，缺乏維他命D者罹患各種疾病風險也較高，例如心血管疾病、慢性發炎、神經型退化疾病（阿茲海默症）、癌症和糖尿病等，同時，死於心血管疾病和中風風險也較高。而3日發表的研究本來是研究維他命D和心臟病的因果關係，卻意外的發現頭痛患者的維他命D濃度較常人低。

研究團隊表示，接下來研究方向將鎖定在血液中維他命D濃度和頭痛的因果關係，探究頭痛患者缺乏維他命D的原因是身體微恙而較少在陽光下曝曬呢？抑或是因為缺乏維他命D而導致頻繁的頭痛情況；以及，適量補充維他命D能否減少頭痛頻率。