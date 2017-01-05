電影票房資訊公開上路　文化部提信度改善方案

文化部今(5)日發布新聞稿表示，由文化部指定國家電影中心公開電影票房資訊，每日會員系統查詢已於上月底開放申請，而公眾公告則於今天第一次正式發布。未來，國家電影中心將於每月5日(遇假日順延)公布，距正式公映日期後30天（日曆天）電影片票房（不分國別地區），民眾可於官網查閱相關資訊。而就票房資訊信度問題，文化部也已與財政部會商，以電影票代徵娛樂稅之報繳模式為基礎，建立資訊正確性的查核機制，並將於未來視執行情況適時研修法規。

為促進全國電影票房資訊透明化，國家電影中心已接受文化部指定，接收並公開相關資訊。「每日會員系統查詢票房」部分，自上月底起，業已由國家電影中心開放會員申請，即日起，審核通過之會員可登入系統，查詢其具名製作、出品、發行、導演之電影片的票房資料。「每月公眾公告」部分，國家電影中心今日首次於官網公布，距正式公映日期後30天（日曆天）電影片票房（不分國別地區），未來亦將逐月於每月5日(遇假日順延)公布。

文化部表示，為改善外界所關心票房資料信度的問題，已依105年8月12日公聽會與會建議之方向進行研議，經邀集財政部、地方稅捐機關研商後，規劃現階段以電影票代徵娛樂稅之報繳模式為基礎，由文化部與財政部合作建立行政查核機制，透過娛樂稅申報資料與票房資料進行勾稽。考量電影票娛樂稅代徵模式之穩定性，文化部將自106年起與財政部財政資訊中心合作，進一步優化雙方資訊系統。未來，也將視國家電影中心執行電影票房資訊公開業務之運行狀況，以及各界意見反饋，適時研修法規。