通譯報酬不均 藍委研議納法規管理

國民黨立委林麗蟬今針對台灣通譯人力不足、報酬不均表示，將研議把通譯納入法規，使通譯人員及預算有法源依據。司法院司法行政廳法官柯雅惠說，已開會檢討，朝提高方向努力。



過去在民間長期擔任司法通譯的林麗蟬，今天在立法院召開「精進我國通譯服務制度」公聽會。邀請產官學人士就通譯問題進行討論，期能給予公部門適切之建議，以保障通譯人員以及外籍人士在台相關權益。



印尼籍通譯張慧芳指出，她曾接過一個法院的案子，極其複雜，事前準備與現場的挑戰難度極高，也僅能按照規定領新台幣4000元報酬；泰國籍通譯張仁生表示，目前部分部會訂有通譯報酬支付標準，但是執行面上，常未如實支給，質疑通譯變成「半買半相送」。



台灣司法通譯協會創辦人陳允萍建議，應擴充司法通譯的定義，從偵查初階段就須要有專業司法通譯協助，而非僅有法院階段，且應有完整的管理模式；南洋台灣姊妹會執行秘書謝世軒表示，通譯具有「準公共服務」的性質，就應有完整配備，通譯專法是可考慮研議的方向。



政大法律系副教授廖元豪建議，行政部門應把通譯視為專業，他翻遍了相關法規，都沒有看到通譯相關規定，行政部門應將通譯納入法規以及命令，讓通譯的預算有法源依據，方便政府單位執行。



警政署國際組組長曹晴輝表示，針對未能如實支領報酬部分，將考慮設立檢舉信箱，在刑案部分也會研議建立特約通譯制度。



柯雅惠說，囿於政府會計，過去不能任意調高報酬，但已開會檢討，希望能朝把天花板提高的方向努力。



林麗蟬指出，將研議將通譯納入法規，使通譯人員及預算有法源依據，並要求各部會要提升內部人員之訓練，尊重通譯人員的辛勞。各部會也允諾將會議上收集到之意見帶回研議，並於兩個月內具體回覆。1060105