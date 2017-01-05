活到老騎到老 105歲騎手：再老都能騎

這個人或許不是室內自行車賽車界最快的車手，但是十之八九是最老的騎手之一，他是來自法國的Robert Marchand。

Marchand現年105歲，他在4日刷新了一小時內騎腳踏車的最長距離，總共在室內的自行車場地騎了22.547公里的距離，乍看之下這個距離不長，似乎能輕易達成，只是仔細想想，這位老先生挑戰的是105歲以上的年齡組別，或許就會覺得驚艷了。

在他挑戰時，上百名觀眾在賽道旁替他加油。

之前他就已經挑戰過100歲以上的長青組，並以26.927公里的距離，在2012年打破該組紀錄，4年後的今天，他選擇在自己最喜歡的運動項目上繼續突破自我極限，並表示他並非以得冠軍為目標，而是為了向世界證明，再老都可以騎腳踏車。

當記者詢問Marchand對於再度打破紀錄的想法時，他並沒有表達出狂喜，只是有些遺憾的說，要不是錯過了剩下10分鐘的提示標牌，他原本可以做得更好，在被問及是否會疲憊，有沒有哪些身體部位疼痛時，他告訴記者他的雙腿狀況良好，倒是手因為自己的風濕病有點痛。

不過他承認，之前在巴黎近郊比賽時並沒有期待打破自己紀錄，因為當時的狀況並沒有很好。

而這樣的體力也不是天生的，1911年出生的他嚴格控管自己的飲食，除了食用大量的蔬果和一點點的肉類外，他不攝取太多的咖啡因，同時每天都花一個小時在家裡的室內單車上訓練。

同時，這位老先生也不是只對單車有興趣，他曾角逐全國性的體育競技比賽，也曾經擔任過拳擊手，老而不朽，或許就是這位老先生最佳的寫照。