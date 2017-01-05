戴德梁行︰看空房市　再跌2年

（台灣英文新聞 財經組／綜合報導）面對近月國內許多房仲業者稱今年房市可望落底，戴德梁行董事總經理顏炳立3日直言：「看不到量，怎落底。」而且今年買氣可能比去年還要差，預計房市還要跌2年，之後再盤4年，甚至暗諷部分房地產業者認為「明天會更好」的說法，其實只是個歌名。

戴德梁行日前舉辦2017年房地產市場展望記者會，顏炳立指出，去年房市買氣、全國買賣移轉棟數創史上新低，今年仍可能持續這樣的狀況，推測今年買賣移轉棟數還可能更低，大概落在20~25萬棟，因此，他很好奇那些業者怎麼看到落底，甚至直言：「沒有量，哪有底。」

他進一步分析，全年買賣移轉棟數在30萬棟以下都屬於房市下跌狀況，甚至底部尚未築出來，因此，根本沒落底，若全年買氣站上30萬棟才是房市已經築底，若維持30~40萬棟長期投資客才會出現，逐步去化過多的供給量，40萬棟以上短期投資客出現，才可能恢復過往的房市長夏。

他認為，今年可以開始看房，但還不是真正買房的時機點，明年才可以陸續進場，畢竟撐了3~4年也已經到了黃河門口，業主也應該死心直接打7折出售了。

國際地產顧問公司萊坊（Knight Frank）上月公布2016年第3季全球房價指數，台灣第3季房價跌勢雖趨緩，但年跌幅8.9%，仍高居全球第二，僅次於烏克蘭。