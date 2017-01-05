英足球迷種族歧視事件一年後....涉嫌球迷代價慘痛！

（台灣英文新聞 李昱德／綜合外電報導）－前(2015)年的2月17日是足球迷的大日子，英超名門切爾西俱樂部(Chelsea Football Club)踢進了歐洲足球聯賽的16強，到巴黎客場與聖日爾曼隊(Paris Saint-Germain)比賽，因此大批英國球迷湧進巴黎，沒想到卻在比賽散場之後發生了一件大事，而有人更因此要付出極大代價。

在足球比賽散場後人潮擁擠的巴黎地鐵站，一名模里西斯級的黑人Souleymane Sylla也想要擠上人幾乎已經滿出來的地鐵列車時，殊不知所謂「樹大必有枯枝，人多必有白癡」，四名切爾西俱樂部的白人球迷挑釁不斷把他推出地鐵，不只拒絕讓他上車，還高聲唱出「我們就是種族歧視，且我們引以為傲」的詞句。

該事件隨後因為熱心民眾錄製的影片而引發軒然大波，在輿論的支持下，身心受創的Sylla決定將整起事件帶上法庭，而根據法國的法律，這四人面臨最多7年的有期徒刑，以及至多10萬歐元的賠償金。

事件曝光後，英國的法院在2015年的時候做出決定，4人中的3人被禁止踏入任何英國足球俱樂部的比賽長達5年，剩下的一人則是3年禁止踏入這些足球俱樂部，切爾西俱樂部則發表聲明指稱四人的行徑「令人忍無可忍」、「拉低球迷水平」，並永久禁止4人進入該俱樂部位於史丹佛橋球場的主場館。

這幾天則是法國法院的判決出爐，兩名當事人Joshua Parsons和 James Fairbairn分別被判處8個月和6個月的緩刑，因為沒有到場被進行缺席審判的另兩人Richard Barklie及William Simpson則被法國檢方求刑1年的緩刑，同時判定他們必須共籌1萬美金的賠償金給被害人，並另外一個人負擔500歐元。

事實上，四人在判決出來前就分別嚐到了苦果，尤其是主嫌Parsons，他失去了在倫敦金融界的工作，上法庭的那段時間正在當鷹架工人，然而，對於被害者Sylla而言，這天更是難以從記憶中抹除。

Sylla表示，事件發生後，直到影片曝光前他都不敢跟任何人說，除了妻子以外，他更不敢跟他的3個孩子解釋為什麼他會被推下電車，甚至嚴重到必須接受藥物和心理治療，才能暫時忽視種族歧視造成的傷害。

他說，這不僅是對他的歧視，更是對所有黑人的攻擊，他希望這些人受到制裁。

在法庭上，除了影片成為決定性的證據外，所有人都堅決否認自己是種族主義者，主嫌Parsons更宣稱影片錄下的「種族歧視歌」是從其他車廂傳來，他也不是因為Sylla是黑人才推他，另一名嫌犯James Fairbairn則因為對Sylla做出污辱性手勢被判刑，儘管影片確實錄到這一幕，他仍然堅決否認。

Parsons曾與英國脫歐的領導人之一奈傑·法拉吉(Nigel Farage)合照，法拉吉所屬的英國獨立黨(UKIP, United Kingdom Independence Party)除了脫歐政策之外，更因為其排斥外來人口引發的種族歧視為人詬病。

除此之外，這起事件更讓本來已經很差的英國球迷形象進一步惡化。