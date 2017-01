市長訪台 南非政府大動作切割

主權國家政治人物造訪台灣常常會在兩岸關係中投下許多變數,甚至連提及都會激起中國激烈的反應,川普前陣子接受蔡英文賀電時,就收到中國外交部嚴正的抗議,但是如果今天南非反對黨要角訪台,會發生什麼事?

南非最大反對黨民主聯盟(DA, Democratic Alliance)的代表團,在去(2017)年12月底由茲瓦尼都會圈(Tshwane)的市長Solly Msimanga帶團抵達台北,討論南非與台灣的貿易關係,並期望能尋找進一步的貿易可能,然而,這樣的行為隨後遭到南非官方的強烈抨擊。

訪問結束後,南非政府下轄的國際關係與合作部(DIRCO, The Department of International Relations and Cooperation)隨後發表聲明,指責Msimanga破壞南非政府長期維持的「一個中國」外交政策。

DIRCO指出,台灣並沒有被南非和聯合國視為主權國家,因此在台灣僅有設立南非駐台辦事處這個不是大使館等級的窗口,而正因為其辦事處的身份,政府反對這個窗口涉及任何政治相關的活動,訪問團接受南非駐台北辦事處的接待為南非中央所不許。

南非外交部發言人Clayson Monyela則表示,政府之所以在台北留下了辦公室,就是為了鼓勵與台灣的貿易,並提供旅遊、投資諮詢等服務,然而一旦拜會旅程摻上了政治色彩,這就會變成中國無法跨越的底線,南非政府無法接受單方面破壞中國與南非關係的個人行為。

面對執政黨的指控,民主聯盟不甘示弱地回擊,指稱執政黨非洲國家議會(ANC, African National Congress)小題大作,企圖將整起單純的貿易訪問轉化成政治攻擊的工具。

民主聯盟的議員Dean Macpherson提及,在Msimanga前往台北的3週前,反對黨就有組代表團去台灣,當時也有接受駐台辦事處的招待,當局卻沒有像這次一樣反應那麼大,因此他認為政府完全忽視國內仍有9百萬南非人失業的事實,一昧的阻擋更多的貿易機會。

然而,這會是台灣的機會嗎?

南非國關研究院的研究員Rudolf du Plessis認為,這次的事件會改變南非兩岸關係政策的可能性微乎其微,再加上隨著中國在非洲的投資持續增加,台灣的外交影響力正在急劇的萎縮,近期失去聖多美普林西比這一邦交國正是外交足跡式微的證據。

對此,台灣或許會走上摒棄主流的國與國外交,改採城市對城市交流的方式來因應。