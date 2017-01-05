北市腸病毒疫情擴散？！ 北市衛生局：掌控得宜

（台灣英文新聞／台北綜合報導）上週有多家媒體報導台北市王姓議員抨擊市長柯文哲只顧民調，卻忽略腸病毒疫情，導致北市去（105）年公私立學校腸病毒案例高達一萬二千多件，達到五年來最高。針對此事，臺北市政府衛生局今（5）日回應表示，腸病毒門急診就診人次，相較於全國腸病毒急診人次增加10.1%，臺北市105年較104年僅增加3.8%，顯示105年臺北市的疫情掌控得宜。

臺北市政府衛生局黃世傑局長表示，疾管署於去(105)年3月29日新聞稿評估腸病毒疫情約每3至4年就有一波較明顯的流行，前次大流行是101年，去(105)年發生腸病毒大流行的風險增加，基於此，臺北市衛生局自去(105)年4月起，已做許多針對腸病毒可能流行之相關防治措施。

因應全國腸病毒疫情尚未趨緩，北市已提早啟動腸病毒防治相關防治措施，提醒大人小孩正確洗手，遠離腸病毒，並提醒教托育機構加強宣導勤洗手、定期進行環境消毒。

臺北市衛生局提醒家長注意，若幼童出現發燒、嘔吐、疱疹性咽峽炎或手、足、口等部位出現小紅疹或水泡等疑似腸病毒症狀時，應減少出入公共場所，學童應請假在家休息；若出現腸病毒感染併發重症前兆（嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快）等症狀時，務必儘速至腸病毒重症責任醫院或大醫院就醫，以免錯過治療的黃金時間。

有關腸病毒相關防治資訊，亦可於臺北市政府衛生局網(http://health.gov.taipei)/疾病防治/腸病毒疫情資訊查詢，或撥打衛生局防疫專線2375-3782洽詢。