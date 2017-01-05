鴻海呂芳銘：支持翟本喬 鼓勵三創精神

（中央社記者鍾榮峰新竹5日電）鴻海集團副總裁呂芳銘表示，鴻海會支持翟本喬，繼續鼓勵三創精神。他表示，翟本喬面對挑戰、和沛面對調整，鴻海會全力支持。

鴻海與交通大學合作產業加速器暨專利開發策略中心，下午在新竹舉行啟用典禮，鴻海集團副總裁呂芳銘出席，呂芳銘接受媒體採訪。

媒體問及對和沛裁員相關看法，呂芳銘指出，和沛獨立做出決策，鴻海事前完全不知道；鴻海做為投資者，讓新創團隊發揮自己的DNA，讓團隊獨立思考，建造新的創業公司。

呂芳銘表示，和沛裁員與鴻海集團內部次集團整合無關，他苦笑稱相關訊息是「新聞製造業」。

呂芳銘說，鴻海對於翟本喬全力支持，全球雲端軟體產業都是世界一級廠商，鴻海持續鼓勵創意、創新和創業的三創精神。

呂芳銘強調，鼓勵三創精神是鴻海集團不變的政策，年輕世代朋友挑戰創新和創業，過程中一定有很多挑戰出現，該調整就調整。

他認為，全世界各大企業投資新創企業，就是要有計畫，有些新創計畫需要更久的時間才會看到成果，企業往前要不斷進步，鴻海會發揮三創平台角色與力量，繼續投資新創企業。

呂芳銘說，他1998到1999年曾經參與創業，也經歷過網路泡沫化的時期，挑戰出現，就是面對挑戰，往前走。他認為，創新和創業比的是先進技術速度，以及打死不退、往前衝的勁，還要有點傻勁。

呂芳銘表示，台灣需要創新經濟，創新是很重要的精神，翟本喬面對挑戰、和沛面對調整，鴻海會全力支持。

對於和沛的人才，呂芳銘表示，世界一級大廠已經在接觸，雖然有一線大廠接觸，但是他希望人才可以留下來，因為鴻海集團需要軟體技術人才，鴻海發展「雲移物大智網+機器人」面向多元，對於軟體需求相當大。1060105