台北美福大飯店 線上旅展同步開賣

迎接2017新年新氣象，台北美福大飯店搶先開跑，推出一系列的優惠活動，自1月5日至1月25日推出「新年好運到」開運福袋，限量200個，福袋內容琳瑯滿目，包括行政客房住宿券、五間主題餐廳餐券、義大利製浴袍等超值獎品，讓您以美福限量福袋博得好彩頭。

除了在飯店可購買福袋外，坐在家中也可輕鬆線上購物，安排2017年全家的玩樂計劃。「美福獻禮 限時好康購」線上銷售，包含住宿券、彩匯自助早餐券及餐飲商品券；還有買到即賺到的<晨起早餐趣>彩匯早餐券套票10張、<美福餐飲商品券>買10送1，消費越多省越多。

台北美福大飯店整合館內所有資源推出「新年好運到」開運福袋，民眾有機會抽中定價NT$14,000的行政客房住宿券，還有彩匯自助餐廳餐券、潮粵坊港潮餐廳櫻桃烤鴨創意三吃、晴山日本料理無固定菜單的桌席割烹套餐、米香台菜餐廳的傳統古早味套餐、GMT義法餐廳的精緻套餐及下午茶套餐，還有Cocoon池畔酒吧調酒飲品…等各式餐券。飯店頂級義大利進口 Rivolta Carmignani 浴袍、浴巾組及法國進口Hermes沐浴禮品組…等，內容超豪華的福袋，絕對不可錯過。

另外，首度推出的三溫暖體驗券，提供男性賓客享受飯店級設施及服務，以傳統日式三溫暖流程做為設計發想的沐男子三溫暖，搭配烤箱、蒸氣室、冷熱水池等各項設備，並設有指油壓療程供選擇，超過200坪的專屬舒壓空間提供全然放鬆的舒適體驗。