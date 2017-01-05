尚比亞的「母親假」 每個月的月事假期是不是好事？

在尚比亞，公開討論女性的「月事」是一見不得體的事，甚至可以被視為一項禁忌，這也難怪該國必須在勞動法條中特別設立每月一次的「母親假」讓女性休假。

然而，雖然叫做「母親假」，這個假期並非只適用於已經成為母親的女性，無論是否有小孩皆能援引這項法律，每個月休一次假，休假時間還可以自己選，並沒有硬性規定為哪一天，而最重要的是，如果想要放假，法律賦予女性不需要提供任何醫療證明的權利。

在公關部門工作的Ndekela Mazimba未婚，也沒有任何子女，不過她每個月都會選一天放自己假。

Mazimba指出，這條法律立意良好，因為許多女性在月事來時，除了會腹痛之外還會抽筋，很多時候必須服用止痛藥來遏止痛楚，只是服藥之後就必須在床上躺上一天，剛好援引這條法律請假。

除了可以依照個人需求自行決定放假時間外，要放母親假的女性也不需要事前「預約」假期，只要在當天打電話去工作地點表示自己想放母親假就可以，而上司如果拒絕讓女性放母親假，將面臨法律責任。

Mazimba的老闆Justin Mukosa表示，他贊成這樣的法律實行，也理解女性在家庭、工作間掙扎的壓力，並相信這樣政策會對女性工作產生正面的效果，然而，他也認為這個法條並沒有完整，給予想偷懶的女性漏洞可以鑽。

這個漏洞也是一些女性認為這項政策不妥的原因。

已婚且擁有三名子女的Mutinta Musokotwane-Chikopela就是這麼想，她有份全職的行銷職位，但是從法律上路以來還沒有休過母親假，因為她認為這種假會鼓勵有工作的女人偷懶。

她指出，月事應該跟生小孩和懷孕一樣，都是女性身體正常的一部分，女性應該學會去習慣這些正常的生理反應，再加上完全沒有檢驗方式可以去驗證放假者是不是真的月事來，她從來不相信這種假有存在的必要。

另一些人則認為突然的請假很可能打亂商業部署，進而傷害經濟，尚比亞全國雇主聯盟(Zambia Federation of Employers)的負責人Harrington Chibanda就說，有時候雇主可能已經安排了工作給女性員工，卻因為對方「臨時」請假必須變更或是推遲的事態其實常有。

他指出，一個兩個人請假或許還好，但是如果整個辦公室裡面有7個8個甚至超過10個人臨時請假，對於公司產值和效能必定會產生重大的影響。

面對女性可能濫用假期的質疑，支持政策的尚比亞貿易工會(ZCTU, The Zambia Congress of Trade Unions)表示，他們正努力告訴女性勞工，這天是讓她們休息的，既然不能工作，勢必也不能進行購物、美髮之類的行程。

曾為工會成員的尚國勞動部長Joyce Nonde-Simukoko也警告試圖利用母親假曠職的勞工，如果請了母親假卻被人發現在迪斯可舞廳跳舞，或是被人看見在做頭髮、做指甲，甚至是購物，都可能導致失去工作。

舉例來說，曾有人在請了母親節之後在家務農，最後丟了工作。

而雖然法律仍有不足待捕全的地方，整體的方向是正確的。資深律師Linda Kasonde對此表示肯定，她認為，這個法律認證女性在尚比亞社會中照顧者的角色，這是一個好現象。