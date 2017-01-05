台灣證券交易所：讓投資人進一步了解ETF好處

ETF英文原文為Exchange Traded Funds，中文稱為「指數股票型證券投資信託基金」，簡稱為「指數股票型基金」，ETF即 為將指數予以證券化， ETF是一種在證券交易所買賣，提供投資人參與指數表現的基金，ETF基金以持有與指數相同之股票為主，分割成眾多單價較低之投資單位，發行受益憑證。

由於ETF商品將指數的價值由傳統的證券市場漲跌指標，轉變成具有流動性的資本證券，指數成分股票的管理由專業機構來進行，指數變動的損益直接反映在憑證價值的漲跌中。它與一般基金積極追求績效的目的不同，而是以模擬指數表現為目的，主要在於讓淨值能與指數維持連動的關係。

台股在金管單位及台灣證券交昜所積極推動下，近年來ETF的產品愈來愈多元，讓投資人也能有許多不同的資產配置可以選擇。ETF具有平盤以下放空的優勢，投資人可以透過買進預期未來走勢較強的ETF，同時賣出放空預期未來走勢較弱的ETF，進行價差套利，以達到多空兩頭賺的效果。

著眼目前的市場現況和趨勢，台灣證券交易所將與台灣指數公司，共同朝編製創新指數、開發多元產品、擴大市場參與三大策略方向，提升投資穩健性及效率，推動指數化投資及促進ETF市場規模。

臺灣證券交易所董事長施俊吉表示：「落實國際連結策略，吸引資金及發展創新一直是證交所的重要任務，本公司持續強化與各交易所的連結，而ETF商品海外掛牌就是臺灣資本市場在國際連結努力的成果。」證交所未來將與台灣指數公司攜手提供更多創新型的指數產品，期望帶動ETF的蓬勃發展及成分股的報酬表現。