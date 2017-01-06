〈時評〉政府該管那麼多嗎？



一例一休上路後，各行各業因為人力成本，跟著萬物齊漲，如同行政院長林全所言，這是必然的；但不妨藉由這個事件，好好思考一下，政府應該扮演的角色，不再凡事一肩扛。



日本最近正在思考，政府是否要制定產業政策，理由很簡單，產業的發展，受到自由經濟的影響，政府一旦介入太多，很可能會扭曲市場，連帶造成產業發展四不像。



另方面，政府產業政策的制定，一些資訊和相關研究，絕不像該領域內的企業能夠全盤掌握，在資訊不全面的態勢下，如何制定好的產業政策？又如何符合業界的需求？甚至在國際舞台激烈競爭下，戰略與策略都須快速反應，若是要經過政府層層關卡的審批，像大象般的企業又如何快速轉身？



其實，這是一個政治哲學上的老問題，也就是自由主義和保守主義的百年爭辯。以保守主義來說，主張小而美的政府，有限度、甚至不去干預市場的運作；自由主義標榜大有為的政府，提供種種社會福利的保障。



只可惜，在民主發展的歷程中，「保守」相對於「進步」這個名詞，往往被污名化，一般人認為保守就是老舊、不願革新求變。其實，這是誤解了保守主義的本質。



這個現象同樣發生在川普身上，共和黨出身的川普，其支持政黨的背後政治理念，就是保守主義，不像民主黨以自由主義為依歸。因此，在美國總統大選投票前，沒有人敢大聲表態說是支持川普，怕被貼上保守的標籤。



同樣地，在台灣也不會有人願意承認自己是保守派，正因如此，政府要介入的層面愈來愈多，愈來愈複雜。例如，退休生活要管，食品包裝的字眼也要管，現在連雇主和勞工之間的休假規定也要管。結果是，行政機關愈來愈龐大，人民納稅也日益提高。



勞基法修正案三讀後，再修正的機會並不高，最多是加碼做一些配套措施，解決相關爭議；但是時候了，該好好想一想，人民需要的是哪一種政府？保守主義或自由主義？



（作者李平華，資深媒體人）