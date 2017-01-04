2017理想春節假期　全包最省一價玩到底　

每年最期待農曆春節假期，打算怎麼玩呢？花蓮理想大地給你滿滿的「大全包」，爺爺奶奶、爸爸媽媽、與孩子想玩的全都有，還能避開排隊潮，一站玩到底。吃喝玩樂全包的理想假期，早餐晚餐吃Buffet，午茶午餐二擇一，各國料理隨食樂；20餘種水陸設施活動適合闔家同歡，自行駕車也可至台九線兜風，欣賞冬日最美的沿途縱谷花海，喜迎金雞年，一年之計在於春，一定要在一年之初贏得全家歡心！

清晨早起的爺爺奶奶，可以早早去享用中西合併的早餐吧，再到園區散步、悠哉搭船，享受芬多精的健康沐浴；早餐過後，風味午餐或英式三層午茶任選，小鳥胃別擔心，吃不下也可換成自然客半日遊行程，早上九點開始的自然客，最受小朋友歡迎，結合獵人學校做竹杯茶、陷阱、烤桶仔雞，爸媽此時可以去釣魚、泡湯，享受清閒時光，若是參加下午兩點的自然客，則包含DIY窯烤麵包、生態竹筏及單車遊祕境，適合全家同樂；在日落以前，還可去釣魚、射箭、租借球類在大草原上跑跳，春節特別規劃給大朋友的新春麻將大賽，以及專屬孩子的兒童市集，釣金魚、電子遊戲機、或體驗用足球的方式來打撞球，以及讓小朋友發揮創意，自製獨一無二的春聯，讓渡假有更深刻的回憶。

到了晚上，夜間生態竹筏一定要體驗，不需跑到山上，搭乘著竹筏，即可開始一段銀河之旅，在這趟旅程中，會有解說員帶你尋覽天空中12星座、分辨星星亮度，抬頭看著滿天星空，啜飲花草茶，彷彿置身銀河中。晚間九點有春節特別晚會，迎春跳加官與精彩舞碼大會串，喜氣洋洋歡樂不冷場。

以「驚嘆、歡樂、感動」為服務宗旨的花蓮理想大地渡假飯店，擁有萬坪雙園區，新年入住理想全包假期，飯店設施、活動、生態導覽等行程豐富多元，任何時間前來都是對的時間！可以早上八點來，或晚上九點到，都有得吃，也有得玩，讓今年春節，不用想行程想破頭，還過得更充實！珍貴的春節，與家人最好的時光，一秒都不該被浪費！現在就上官網了解更多詳情http://www.plcresort.com.tw/tw/room-discount-2017newyear