老爺大酒店 金雞報喜迎新春．人壽年豐慶團圓

Hotel Royal-Nikko Taipei老爺大酒店自2017年1月27日起至2017年1月30日為您營造富貴騰祥的喜慶年節氣氛，讓您新春圍爐增添迎春納福的闔家歡樂；老爺大酒店敬獻金雞報喜富貴美饌，祝您與家人吉祥迎春、福來運好喜洋洋。

金雞報喜․賀歲外帶年菜

即日起至2017年1月25日開放預訂

2017年1月27日起至1月29日﹝10：00 ~ 18：00﹞開放提貨

提貨地點：﹝1/27除夕當天10:00~17:00﹞會議廳/B1；﹝1/28~1/29﹞明宮粵菜廳/3F

明宮粵菜廳․中式外帶年菜﹝NT$460 ~ NT$16,800﹞

明宮粵菜廳 ．吉祥 外帶禮組

明宮粵菜廳主廚特別針對小家庭的需求，規劃四到六人份的年菜禮組，貼心讓您在家即可享受到一場豐富美味的年節饗宴。

波特紅酒和牛頰、古法紅燒石斑魚、港式荷香糯米飯、黃金奶皇包&起士海鮮盞

明宮粵菜廳 ．如意 外帶禮組﹝六到八人份： NT $16, 800 共八道 ﹞

推薦如意精緻料理

主廚特選金華火腿與老母雞熬煮的上湯加入進口婆參與頂級鮑魚搭配，並綴以翠綠時蔬，鮮甜滋味濃郁滑嫩！品嚐入口，新鮮滑嫩的進口婆參及順口彈牙的鮑魚搭配得宜，形成色香味美的奢華料理。

鴻運乳豬燒臘拼盤、南瓜芝士焗龍蝦、明宮排翅佛寶鼎、荷香稻草牛肋排、婆參北菇原粒鮑、金華麒麟鮮石斑、荷香珍珠雞糯米飯、黃金奶皇包&起士海鮮盞

明宮粵菜廳 ․ 單點外賣年菜組合

明宮主廚精心網羅南北各地食材熬燉老爺排翅佛寶鼎，由進口婆蔘、豬蹄筋、上等鮑魚、魚唇、金華火腿、干貝、北菇、大白菜等頂級食材融合而成，並針對各式食材特色，個別料理入味後置於瓷甕中，再以老母雞高湯細火慢煨兩個小時出爐，豐富多層的鮮美滋味，是一道幫您凝聚全家人歡樂氛圍的頂級功夫菜。

明宮粵菜廳 - 團圓套餐 ﹝1/27, 2017﹞[18:00~21:30]

雙喜臨門․六六大順套餐

明宮粵菜廳主廚李錦培每年都會特別針對小家庭的需求規劃二到六人份的年菜套餐，讓人口簡單的小家庭也能享受一頓豐富的春節饗宴。

推薦創意精緻料理:

花膠與燕窩、魚翅齊名，是八珍之一，素有「海洋人參」美譽，它能夠滋補養顏是高級膠原蛋白。而被稱為「大海之珍」的烏參不含膽固醇，可以祛脂降壓、補血益氣自古便被當作極為珍貴的保健藥材。北菇因形似古代金錢幣，廣東人取其形意指財源廣進，又因肉質滑嫩、營養豐富故冠以「山珍」美譽。主廚巧妙以老母雞和後腿肉熬煮4~5個小時，用其精華濃縮湯汁來當紅燒湯頭，再把扁魚烤過打碎提味，與上述三味極為珍貴、可養顏補身的食材結合，一道兼具美味及養生的珍貴料理敬獻給您。

明宮主廚網羅南北頂級食材熬燉排翅佛寶鼎，由進口婆蔘、豬蹄筋、上等鮑魚、魚 唇、金華火腿、干貝、北菇、大白菜等細心挑選頂級食材融會而成，針對不同食材的特色，個別料理入味後置於瓷甕中，再以老母雞高湯細火慢煨兩個小時出爐，豐富多層的鮮美滋味，是一道幫您凝聚全家人歡樂氛圍的頂級功夫菜。

套餐菜單:

除夕團圓迎賓盤﹝鴻運乳豬、潮蓮燒鵝、百花烏魚子、鮑魚鮮蘆筍、冰梅蕃茄﹞、上湯醬汁焗龍蝦、老爺排翅佛寶盅、明宮香煎牛菲力、金錢花膠扣烏參、白玉龍膽鮮石斑、非同凡響炒義米、時令季節果香甜、杏汁軟玉甜湯盅。

明宮粵菜廳 - 圍爐晚宴 ﹝桌宴合菜；共二組菜色選擇﹞

為迎合不同饕客的味蕾，滿足每位貴賓的口慾，李主廚特地設計規畫兩組極上珍饍晚宴。將傳統年菜結合新意，讓佳賓們「入口咬吉祥 進腹化如意」好運旺旺一整年。

五祿納財․團圓年菜

除夕團圓五祿財﹝鴻運乳豬、潮蓮燒鵝、鮑魚鮮蘆筍、煙燻軟絲、冰梅蕃茄﹞、起士牛油焗龍蝦、燕窩排翅佛寶鼎(位上)、波特紅酒和牛頰、翡翠烏參龍膽斑、花膠螺頭燉全雞、黃金鮑魚海鮮炒飯、時令季節果香甜、杏汁軟玉甜湯盅

鴻運開泰․如意年菜

除夕鴻運乳豬盤﹝百花乳豬、潮蓮燒鵝、水梨烏魚子、和風干貝、鮑魚鮮蘆筍﹞、海膽蟹黃焗龍蝦、燕窩排翅佛寶鼎(位上)、琥珀鵝肝和牛粒、原條刺參龍膽班、黑蒜天麻燉烏雞、紅蟳蟹黃糯米皇、時令季節鮮水果、杏汁軟玉甜湯盅

中山日本料理廳 - 除夕圍爐套餐

[1/27, 2017晚餐二時段17:00~19:00&  19:40~22:00﹞

若您除夕夜想要換口味嚐試不同年菜料理，中山日本料理廳亦細心準備除夕圍爐套餐。有別於一般傳統年菜澎湃豐盛，日式圍爐套餐吃起來較為清爽無負擔，讓您更能吃到食材的原味。



套餐內容：

前菜 (松葉蟹肉佐嫩鮑)、生魚片(綜合季節鮮魚五種，含牡丹蝦)、煮物(和牛燉煮豆腐)、炸物(明蝦時蔬天婦羅)、烤物(甘鯛魚西京燒)、壽司(除夕握壽司盤)、鍋物(海陸圍爐火鍋)、果物(當令季節水果盤)、甜湯(日式麻糬紅豆湯)