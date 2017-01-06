跨年夜大規模性騷擾事件 印度官員：女性裝扮西化

(台灣英文新聞/綜合外電報導) 跨年夜不平靜。印度南部的班加羅爾城在新年前夕發生「大規模性騷擾事件」。許多女性在大街上被任意觸摸、騷擾甚至追逐，不過更令人傻眼的是當地官員的態度。

當地一名負責秩序的政府官員G. Parameshwara表示，這些女性的穿著打扮、行為值得譴責。Parameshwara 2日接受當地電視訪問說「年輕人越來越像西方人了。他們嘗試模仿西方的風格，不只是思想，還有衣著打扮，這自然會引起騷動，造成一些女孩被騷擾。」

隨著近來越來越多類似事件發生（例如，2012年新德里的公車上一名女孩遭性侵致死，震驚各界），印度民眾大聲呼籲政府應重視性騷擾、街頭安全的議題。儘管政府確實因此採行更嚴厲的處罰措施，但政治人物、警方被批實際上並沒有把性騷擾「當成一回事」，反而譴責是受害者不自愛遭致他人侵犯。

跨年夜當晚，有上千民眾聚集在班加羅爾的主要兩條街上，接著悲劇就發生了。儘管當晚有1500名警察就在現場，仍無法及時控制。一名目擊現場的女子告訴當地電視台NDTV：「只要有女性經過，男性就抓住機會騷擾、觸碰她。」

一名不具名的女性說：「現場的女性只好脫下高跟鞋保護自己，有人當場嚇到昏厥，需要警方攙扶。」

紐約時報報導，印度家庭部長Rajnath Singh表示：「保護婦女的尊嚴是國家的責任」，但有些政府官員仍然把矛頭指向女性西化的服飾。

Maharashtra 邦的州議員Abu Azmi就說「女性穿得越少，大家就認為她越時尚、摩登。」