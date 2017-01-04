從政第一步？祖克柏許願走訪美國50州

(台灣英文新聞/綜合外電報導) 臉書創辦人馬克•祖克柏（Mark Zuckerberg）公布了他的新年新希望：「年底前走訪美國50大洲，和各地的居民談論他們如何生活、怎麼勾勒未來。」似乎暗示他接下來可能一腳踏入政壇。

祖克柏3日在他的個人臉書頁面寫道，他每年都會給自己一個挑戰去學習新的事物，擴大工作以外的視野。幾年來，他陸續跑了365英哩、為家裡打造了簡單的人工智慧、讀了25本書、學習中文。

祖克柏說：「2017年的挑戰是在今年底拜訪完美國每一州。過去已經走訪一些了，所以接下來得要旅行到剩餘的30州，完成任務。」

他計畫和妻子普莉希拉（Priscilla Chan）來趟公路之旅，在小鎮、大學停留，拜訪各地的臉書辦公室，和教師、科學家進行討論。「我希望自己能走出來，和大家交談，了解其他人怎麼生活、怎麼工作，對未來抱持什麼看法。」祖克柏寫道。

「科技和全球化讓我們更有生產力，彼此的聯結越來越深遠。這帶來許多利益，但對更多人來說，也讓生活變得日益艱困。」這位年輕的創辦人又接續寫：「體悟到這點，我體驗到一種社會上的分化，這感覺比我過去的任何生命歷程都要強烈。我們應該嘗試改變這套遊戲規則，讓它適用到所有人身上。」

英國衛報分析，祖克柏的文章僅是他近期一系列動作之一。 12月初，一項4月份的法律文件揭露祖克柏曾和兩位董事會的成員討論，身為執行長要如何同時保持對臉書的控制，又可以投入個人政治生涯。

祖克柏早在2013年就顯露他的從政意願。他創辦了一個遊說團體Fwd.us，支持移民政策改革，擴大H1B簽證計畫的適用範圍（矽谷地區依循H1B計畫聘用了許多外籍技術人才）。

另外，他也和太太普莉希拉共同成立了「Chan Zuckerberg Initiative」機構，誓言捐出他們持有臉書股份的 99% （約合 450 億美元），用來「促進人類潛能的開發，在健康、教育、科學研究、能源發展上落實平等，並且治療、防禦、控管所有疾病的發生。」