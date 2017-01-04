【傳奇再續】林世寶新書簽名會暨迎春揮毫

平凡的時代，需要不凡的傳奇。當旅美藝術家林世寶遇見作家劉馨蔓，將帶來什麼樣的火花？邀您一起進入作家筆下的藝術家心靈，一探傳奇人物林世寶的生命故事。「傳奇再續」新書發表會，將於1月15日（日）14：30在上古藝術當代館舉行，現場有藝術家親筆簽名，與粉絲合影活動，歡迎提早預約。

林世寶1962年出生於台灣嘉義市，17歲就獲得全國美展第二名，曾連續四年奪得全國美展比賽大獎，日本名古藝術大學畢業，在日本期間以一幅「白日夢的南極」奪得日本全國水墨畫大賞獎第一名，成為該獎有史以來最年輕，非日裔的首獎得主。後攻讀紐約藝術大學碩士，旅美20年來，每年以大型裝置藝術享譽國際，可謂台灣之光。

常年旅居美國，創作類型多元，林世寶的創作涵蓋繪畫書法、裝置藝術、行動藝術、大型戶外空間雕塑。他的作品獨特之處在於匯聚長期旅居創意之都美國紐約，與形形色色人物交流互動的成果，體現於裝置藝術作品及行動藝術創作。從社會頂層富商名流，到社會底層流浪漢、清道夫、罪犯等，這些大小人物的心靈，一一成為他創作的靈感素材，一連串巧合與偶然造就一般人無法觸及的機遇，更彰顯他傳奇的動人魅力。「傳奇再續」新書發表會，發表會完就是藝術家的新春揮毫活動，幸運的民眾可獲的大師春聯墨寶。