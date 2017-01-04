陰魂不散的「萊姆病」持續在美東地區肆虐

（台灣英文新聞／綜合外電報導）「萊姆病」對國人來說也許陌生，但該疾病早已在美國境內蔓延幾十年了。加拿大流行搖滾歌手艾薇兒於2014年暫退歌壇，原因就是因感染萊姆病。近日美國研究證實，位於東部的國家公園內有傳染萊姆病的主要媒介「蜱」的存在。該研究刊登於《醫學昆蟲學雜誌》（Journal of Medical Entomology）。
「萊姆病」症狀有頭痛、發燒、淋巴腺腫大、肌肉疼痛、喉嚨痛、頸部僵硬、遊走性紅斑，病程進展到後期會出現神經根發炎、關節變形、關節痛和顏面神經麻痺等，心臟方面甚至有心包膜炎等問題。萊姆病不會直接由人傳染給人。在自然界中，被伯氏疏螺旋體（Borrelia burgdorferi）蜱主要寄生在野外的鼠類身上，人類是因為被感染的蜱叮咬而感染致病。
來自美國疾病控制與預防中心和國家公園管理局的研究人員表示，他們分別到美東的9個國家公園去蒐集蜱蟲，結果發現這9個國家公園的蜱蟲皆被伯氏疏螺旋體所感染，換言之人類被該地區的蜱蟲叮咬後都會感染到萊姆病。
對此結果，研究人員表示他們並不意外，因為近年來美國境內萊姆病的病患有增無減，疫區範圍也不斷擴大中。而該結果也有助於提醒遊客在享受戶外活動時，別忘了做防護措施，以保護自身和家人免於被蜱蟲叮咬。
以下7點防護方法供遊客們參考；
- 噴灑濃度介於20-30%的DEET防蚊液在皮膚和衣服上。
- 噴灑含有百滅寧的防蚊液在衣服上。
- 為避免蜱蟲附著在皮膚上，離開戶外兩個小時內盡快沐浴更衣。
- 離開戶外後，應檢查自身和寵物身上是否遭蜱蟲叮咬或附著，若發現遭硬蜱叮咬，應儘速用鑷子夾住蜱的口器，小心地、輕輕地將蜱摘除，避免其口器斷裂殘留於體內，並用肥皂沖洗叮咬處，可降低感染的機會。
- 將身上衣服置入烘乾機高溫烘烤10分鐘，以殺死衣服上的蜱。
- 在戶外行走時盡量走在路中間，避免碰到樹叢。
- 避免坐在或倚靠在原木或灌木叢上。