陰魂不散的「萊姆病」持續在美東地區肆虐

（台灣英文新聞／綜合外電報導）「萊姆病」對國人來說也許陌生，但該疾病早已在美國境內蔓延幾十年了。加拿大流行搖滾歌手艾薇兒於2014年暫退歌壇，原因就是因感染萊姆病。近日美國研究證實，位於東部的國家公園內有傳染萊姆病的主要媒介「蜱」的存在。該研究刊登於《醫學昆蟲學雜誌》（Journal of Medical Entomology）。

「萊姆病」症狀有頭痛、發燒、淋巴腺腫大、肌肉疼痛、喉嚨痛、頸部僵硬、遊走性紅斑，病程進展到後期會出現神經根發炎、關節變形、關節痛和顏面神經麻痺等，心臟方面甚至有心包膜炎等問題。萊姆病不會直接由人傳染給人。在自然界中，被伯氏疏螺旋體（Borrelia burgdorferi）蜱主要寄生在野外的鼠類身上，人類是因為被感染的蜱叮咬而感染致病。

來自美國疾病控制與預防中心和國家公園管理局的研究人員表示，他們分別到美東的9個國家公園去蒐集蜱蟲，結果發現這9個國家公園的蜱蟲皆被伯氏疏螺旋體所感染，換言之人類被該地區的蜱蟲叮咬後都會感染到萊姆病。

對此結果，研究人員表示他們並不意外，因為近年來美國境內萊姆病的病患有增無減，疫區範圍也不斷擴大中。而該結果也有助於提醒遊客在享受戶外活動時，別忘了做防護措施，以保護自身和家人免於被蜱蟲叮咬。

以下7點防護方法供遊客們參考；