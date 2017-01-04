富邦金控大力支持區塊鏈發展　贊助全球首個運動區塊鏈BraveLog

看好區塊鏈技術未來發展，富邦金控贊助台灣首個非金融區塊鏈應用上線、亦為全球運動區塊鏈首例「BraveLog」，瞄準運動賽事記錄及選手參賽履歷，並將於1月7日至8日的「2017 Garmin LAVA屏東大鵬灣」首度登場啟用。BraveLog除了這次首度使用於鐵人賽賽事現場記錄選手數據以外，未來更可應用在票務、支付及保險等領域，由運動落實健康促進，同時呼應富邦金控「正向的力量」品牌精神。

BraveLog結合台灣鐵人三項公司多元、異業的區塊鏈應用發展，由工研院、帳聯網公司(AMIS)及微軟聯手開發，採用AMIS自主開發之區塊鏈架構，以及微軟Azure雲端，並由工研院開發前台，共同打造超高規格、兼具安全性的運動紀錄共享平台。

富邦金控致力於追求創新的金融服務，積極投入金融科技(FinTech)領域，於2015年即成立「創新科技辦公室」(簡稱創科辦)，以「科技金融為基礎，結合集團內相關業務，推展創新科技之客戶服務導向」為目標，專注在電子支付、大數據庫、生物辨識、異業結盟四大領域，並積極投入資源結合國內外菁英團隊，研究實驗區塊鏈技術及相關應用，除研究底層技術外，也特別注重資訊安全等相關議題。

富邦金控創科辦總召集人蔡承儒表示，富邦發展區塊鏈領域的優勢在於跨業整合，除了於內部籌組區塊鏈團隊，積極與旗下各子公司業務單位成員規劃新的應用場景外，並積極與外部的區塊鏈聯盟合作，強化跨界鏈結，未來將在區塊鏈領域發揮更大的功效。

長期以來，富邦對贊助國內體育不遺餘力，這次結合金融科技創新技術與運動賽事，大力投資並促成全球首個運動區塊鏈服務BraveLog上線，主攻運動賽事的紀錄以及選手參賽履歷的建立，透過打造具有公信力的選手競賽履歷，希望能幫助選手記錄每一個勇敢挑戰自我、超越巔峰的時刻。