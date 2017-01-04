FORD積極推動電動車發展 2020年前推出F-150、Mustang及Transit油電車

FORD今日公布在未來五年內所生產的13款新全球電動車當中的7款車型，包括將在美國推出具指標性的F-150 皮卡和 Mustang跑車的油電混合車型；在歐洲推出插電式油電混合Transit Custom 廂型車；行駛續航力最少達300英里（483公里）的全電動休旅車，將於於亞洲、北美洲和歐洲上市。

FORD同時宣布將投資7億美元進行位於密西根州弗拉特羅克市汽車組裝廠的擴建計畫，推動高科技的自動駕駛車輛與電動車的生產力，包含Mustang與Lincoln Continental車款。這項擴建計畫預計將創造700個新工作機會。

這項投資為FORD在2020 年前耗資總額45億美元於電動車研發的一部份，其目的在於透過FORD全球車系陣容，提供顧客更佳的油耗、性能與動力。這項計畫同時也是FORD邁向汽車與智慧移動公司策略的一環，目標成為電動車與自動駕駛車的領導者，並提供新的智慧移動解決方案。

「越來越多的全球消費逐漸對電動車感興趣，FORD致力於成為此領域的領導者，以提供消費者各種電動車、智慧移動服務及解決方案，讓人們能夠享有更美好的生活。」FORD總裁暨執行長Mark Fields表示。「FORD所做的投資和旗下車型的拓展都反映了我們預見的未來，在未來15 年之內，全球電動車的數量將會超過汽油車的數量。」

FORD將電動車計畫著重在以其優勢產品—針對最受歡迎、銷量最高的商用車款、貨卡車、休旅車和性能跑車推出電動車型，更加提升它們的性能、效能及駕駛樂趣。