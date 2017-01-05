北韓洲際彈道飛彈可炸華盛頓？川普：不可能

(台灣英文新聞/綜合外電報導) 金正恩1日於電視新年演說中宣布，北韓的洲際彈道飛彈發展越臻成熟，接近試射階段。

洲際彈道飛彈（Intercontinental ballistic missle，ICBM）是一種超遠程彈道飛彈，可以投遞一枚或多枚核彈頭，射程長、速度快。如果北韓研發完成，代表金正恩隨時有能力可以打擊美國本土（甚至同步攻擊美國各地），對華盛頓造成威脅。

金正恩對國民表示，ICBM研發成功代表「北韓如今成為東方軍事強權，即便是最強的敵人也不能輕舉妄動。」他宣布消息的時機正逢美國總統交接期，可說相當敏感，外界推敲平壤可能在1月8日金正恩生日，或川普就職前後進行試射，對新的川普政權施壓。

即將在1月20日就職的川普一如慣例，在推特上對此發文回擊「不可能！（It's won't happen !）」他的第二篇貼文又順勢把中國拖進來，「中國從美國拿到大量的財富和金錢，這完全是單方的貿易利得，但他們卻不甩北韓問題。」

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年1月2日

從川普的語意尚不能得知，「不可能」是因為北韓絕無能力成功發展ICBM，或是美國有辦法阻止北韓的研發進程。

路透社一篇報導指，川普的這番回應，意謂他已意識到北韓核武計劃威脅的急迫性。

各界對川普推文有各式解讀

南韓外交部發言人趙俊赫表示，川普的推文是對北韓的「明確警告」，由於南韓政府的積極接觸，川普和美國官員意識到北韓核武威脅的嚴重、急迫性，美國會堅定執行經濟制裁的立場，和南韓共同合作。

美國國務院發言人 John Kirby 告訴路透社記者「政府不相信在這個時點上，金正恩已經完全具備了ICBM的能力，但我們清楚知道他渴望擁有核打擊能力，也持續朝這個方向邁進。」Kirby也不認同川普所說，中國在北韓限核上毫無貢獻。

中國對此回應「作為聯合國安理會的永久會員國，中國積極地參與相關討論，也和會員國推動相關決議文的通過。中國表現出負責任的態度。」

川普要如何反應？

那麼，就長遠而言，川普究竟會對金正恩的核武能力採取怎樣的行動？可以分成外交、經濟及軍事行動三種手段。

在外交上面，六月時川普曾呼籲要和金正恩好好「坐下來談談」，進行直接對話。不過美聯社指出，實際執行起來相當困難，歷任美國總統從未在在職期間完成。過去採行的外交手段包含1994協議、六方會談及糧食援助等要求北韓暫停核武計畫，最後都宣告失敗。

目前看來，北韓即便願意對話，也只會針對「終結他的孤立狀態」而無意解決核武問題。

經濟層面，國際自2006年就開始對北韓進行經濟制裁。美國在今年更加重制裁程度，懲罰和北韓交易的公司、銀行。但以上措施雖然在制裁伊朗時曾發揮作用，面對完全國際孤立的北韓卻無甚影響。

美聯社點出，因此中國扮演的角色尤為重要，制裁能否成功，端視北韓的貿易夥伴、其唯一的盟友中國願意配合多少程度，願意減少多少向北韓進口的煤量。

先發制人、中途攔截都待美技術發展

軍事部分，關鍵就在於美國可不可能阻止北韓的核武發射？路透社認為，美國不大可能先發制人攻擊北韓武器，一來是可能打擊錯誤目標，二來是這樣一來，北韓就會報復其周邊的美國盟友南韓、日本。

明德大學蒙特雷國際研究學院的核武專家Jeffrey Lewis指出，若是在北韓發射後再試圖攔截，相當困難，要精準的攔截，進而摧毀北韓的核計畫，美國本身也還需要一段時間的發展。

Lewis補充道：「北韓的幾個重點研發、測試核武的地點分散在全國各地，透過隧道聯通。意謂著，ICBM可能從任何地方發射，很難預測。打擊時稍有偏誤，就可能波及到整個國家。」

美國共和黨參議員 Cory Gardner則表示，他希望川普上台後能夠進行「第二波制裁」，主要針對任何幫助北韓發展武器的公司、工業，而這些大部分落在中國境內。