北韓洲際彈道飛彈可炸華盛頓？川普：不可能

(台灣英文新聞/綜合外電報導) 金正恩1日於電視新年演說中宣布,北韓的洲際彈道飛彈發展越臻成熟,接近試射階段。

洲際彈道飛彈(Intercontinental ballistic missle,ICBM)是一種超遠程彈道飛彈,可以投遞一枚或多枚核彈頭,射程長、速度快。如果北韓研發完成,代表金正恩隨時有能力可以打擊美國本土(甚至同步攻擊美國各地),對華盛頓造成威脅。

金正恩對國民表示,ICBM研發成功代表「北韓如今成為東方軍事強權,即便是最強的敵人也不能輕舉妄動。」他宣布消息的時機正逢美國總統交接期,可說相當敏感,外界推敲平壤可能在1月8日金正恩生日,或川普就職前後進行試射,對新的川普政權施壓。

即將在1月20日就職的川普一如慣例,在推特上對此發文回擊「不可能!(It's won't happen !)」他的第二篇貼文又順勢把中國拖進來,「中國從美國拿到大量的財富和金錢,這完全是單方的貿易利得,但他們卻不甩北韓問題。」

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice!