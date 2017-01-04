台北喜來登比薩屋【義齊饗聚】

歲末年終之際，比薩屋為和廣大饕客一起迎接璀璨2017金雞年，從 即日起至 2017 年 06 月 30 日止，每週一至週四平日午、晚餐 10 人 ( 含 ) 以上享 66 折超值優惠 ，與三五好友一同享受眾多經典與創新好味的同時，還替您省下荷包。比薩屋使用添加相思木的窯烤爐，由師傅現擀餅皮，烘焙各式美味飄香的經典比薩，此外主廚更發揮靈活巧思，設計了多款兼具在地特色的創意比薩。

「燻鴨青蒜培根比薩」嚴選肉質細緻，油質豐厚的宜蘭煙燻櫻桃鴨，搭配青蒜提味，台灣與義大利的經典相遇，驚艷味蕾。「主廚藍蝦干貝花枝燻鮭魚比薩」，藍蝦緊緻Q彈肉質搭配鮮甜甘美干貝、入口嚼勁十足花枝與燻香軟嫩的鮭魚，交織出豐厚海味的碳烤比薩。老饕們最愛「西西里海龍王湯」是比薩屋創店的招牌湯品，留傳三十年的雋永風味，以蝦殼與番茄熬煮高湯，再放入干貝、蛤蜊、藍蝦等大量海鮮，在口中演繹地中海式的迷人滋味！「義式薄片帝王鮭佐嫩葉香橙醋醬」選用擁有「鮭魚界和牛」之稱的紐西蘭帝王鮭魚，酸甜開胃的橙醋醬汁，喚醒冬日沉睡的味蕾。「焗烤海膽明蝦」以金黃火熱的焗烤起司包裹著豐富配料，脆口Q彈新鮮明蝦搭配氣味鮮濃的海膽，帶您體驗熾熱的南義風情。「特製海鮮鍋」選用「石斑之王」龍膽石斑，富含膠質的魚肉與豐碩海鮮，融合經典西西里海龍王湯的鮮濃湯頭，將創意與經典碰撞出全新火花。不管是家庭聚會、同事聚餐相聚比薩屋，共饗義式佳餚分享幸福時刻！