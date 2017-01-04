神旺大飯店伯品廊，首度推出當日鮮做外帶年菜組

迎接新年，圍爐聚餐有了新選擇！除了傳統中式佳餚，神旺大飯店將於2016年12月1日至2017年1月24日首度推出西式外帶年菜組，由伯品廊西餐廳主廚簡承濬設計多道洋溢歐風元素的精緻佳餚，包含〈嫩燜南非鮑魚〉、〈威士忌明蝦〉、〈焗烤通心麵〉、〈炭烤季節蔬菜〉，另有主菜〈紅酒燉紐西蘭帶骨牛小排〉或〈爐烤羊肩排〉二擇一，豐盛組合適合四至六人的小家庭分享。2017年1月20日前訂購，可享早鳥優惠88折。

伯品廊西餐廳為提供愛嚐鮮的食客提供新穎選擇，於即將到來的農曆年推出西式外帶年菜組合。精彩菜色包含嚴選南非活鮑以雞高湯、白酒低溫蒸煮的〈嫩燜南非鮑魚〉，再淋上歐陸料理常用的羊肚菌、濃縮鮑魚汁與鮮奶油製成的淋醬，細細品味優雅法式風情。〈威士忌明蝦〉則是將精選的肥碩明蝦兩面煎上色，接著加上魚高湯、紅蔥頭、芥末籽及威士忌的特製醬汁，微量添加的奶油除了增加滑順口感，更引出醉人酒香。香Q的〈焗烤通心麵〉是大眾喜愛的白醬口味，表層撒上帶有濃郁堅果與奶香的硬質帕馬森起司以及鹹香誘人、烘烤後會牽絲的披薩絲，搭配以百里香、初榨橄欖油調味的〈炭烤季節蔬菜〉最是合拍。主菜則提供〈爐烤羊肩排〉和〈紅酒燉紐西蘭帶骨牛小排〉兩款選擇。香氣四溢的〈爐烤羊肩排〉先以芹菜、洋蔥、蒜、百里香、粗粒黑胡椒等辛香料醃漬入味，接著放上高溫鐵板香煎製出現焦糖色澤，而後入超級烤箱則將外層烤至酥香，切開後的肉質香甜多汁，不沾醬即十分唰嘴。美味值得等待！另道〈紅酒燉紐西蘭帶骨牛小排〉柔軟香嫩的秘訣即來自整晚的醃製。精選牛小排吸飽紅酒、蔬菜丁、月桂葉、迷迭香等醃料的香氣，再以鐵板香煎鎖住肉汁，而後放入牛高湯中與多樣蔬菜燉煮。淋上法式料理的靈魂－紅酒醬汁，細嚼濃郁異國風味。

主廚為牛小排量身打造的醬汁耗時費工，可想見其滋味非凡。首先，得將牛骨烤香，而後與洋蔥、紅蘿蔔、百里香等多種蔬菜及香草熬煮三天，經過過濾後才成「基礎醬汁」。接著再取基礎醬汁加入紅蔥頭、紅酒、高湯繼續細火慢熬，待精華濃縮後，撒以胡椒及鹽巴調味，便為「第二醬汁」。最後的步驟是將精選紅酒小火滾煮至酒精揮散，只留下溫潤香氣的「紅酒醬」搭配上述兩款醬汁及奶油，即成風味醇厚的法式風味紅酒醬。

由五道歐風料理組合而成的西式年菜組另可加價購得六人份的牛肝蕈蘑菇湯。2017年1月20日前訂購，可享早鳥優惠88折。