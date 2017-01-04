九華樓及華漾大飯店陪您金雞報喜賀新春 吉祥如意樂團圓

隨著年節的腳步漸近，許多消費者已著手預訂年節間的用餐地點或選購年菜，選擇至飯店用餐或採購年菜外帶，除了品質掛保證外，豐盛的年節菜色也讓消費者一試成主顧。主打粵式料理的九華樓及華漾大飯店，推出飯店級菜色年菜外帶8人份套餐，並提供單品販售，讓消費者有更彈性而多樣化的選購組合。

九華樓及華漾大飯店今年在年菜外帶套餐設計上，祭出多款頂級食材，以「排翅高湯佛跳牆」作為套餐亮點，同時搭配料理程序較繁瑣的龍蝦、烏參、鯧魚作為套餐內容，讓平價年菜也能有飯店級的高品質享受。

除了年菜外帶套餐之外，九華樓及華漾大飯店也準備了多款美饌糕點：象徵年年高升的「富貴紅豆年糕」、純手工製作的「栗子松露靚年糕」、滿滿鮮美豐甜海味的「瑤柱海味蘿蔔糕」。

華漾大飯店另推出除夕圍爐，共12道菜，有6人份桌菜和12人份桌菜兩種，席間並提供紅酒一至二瓶及果汁無限暢飲，讓消費者與家人輕鬆同聚，共度佳節時光。

初一到初五也推出精緻桌菜，分為5人份桌菜和10人份桌菜，果汁無限暢飲。

華漾大飯店目前有三家分店：華漾美麗華、華漾中崙、華漾環球，其保留「點心推車」的傳統，讓饕客們享受道地廣東飲食文化。此外，擁有豐富經驗的婚禮企劃團隊也提供客製化的主題婚宴服務。