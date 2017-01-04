懷孕血壓飆高 竟是腎上腺腫瘤惹的禍！

（台灣英文新聞／台北綜合報導）34歲黃姓孕婦，在孕期22週時，因無法控制的突發性高血壓，轉診至林口長庚醫院後，經確診罹患罕見的嗜鉻細胞瘤。於孕期29週，緊急安排剖腹生產搶救出一個730公克的輕體重女嬰，住院68天後小女嬰於昨（3）日平安健康的出院。

林口長庚醫院指出，嗜鉻細胞腫瘤是一個相當罕見的腎上腺腫瘤，藉由分泌兒茶酚胺激素，導致血管收縮及血壓上升。懷孕合併嗜鉻細胞瘤的發生率僅為10萬分之2，懷孕期間啫鉻細胞瘤更容易分泌大量茶酚胺激素，而導致往往母胎皆致命的凶險型妊娠高血壓；若未能及時診斷，提供精準治療，胎兒及孕婦的死亡率都可高達50%以上；即使在孕期診斷，孕婦的死亡率仍有5%，而胎兒的死亡率則為15%。

黃姓孕婦轉診至林口長庚醫院後，因血壓晝夜起伏型態特殊，經高血壓藥物治療無效。經進一步血液茶酚胺激素及尿液香草杏仁酸(VMA)檢測證實，磁振造影發現孕婦左側腎上腺4.5公分腫瘤。由於孕婦高血壓導致胎盤功能急遽惡化，子宮內胎兒已出現嚴重生長遲滯，瀕臨死亡狀況，長庚醫院醫療團隊決定為孕婦摘除嗜酪細胞瘤。

手術在嚴密的產婦生命徵象監護及同時間的超音波胎兒心率持續監測下進行，由泌尿外科醫師順利切除腎上腺腫瘤。手術後，孕婦血壓逐漸恢復正常，而醫療團隊則持續對子宮內胎兒進行健康評估及監測。

孕期29週，無線胎兒監護儀顯示，胎兒出現瀕臨死亡的正弦曲線；緊急安排剖腹生產搶救出一個730公克的輕體重女嬰。由於產前已經充分進行子宮內胎兒的肺成熟促進及腦保護醫療措施；胎兒出生後生理狀況良好，且到出院前都不需要呼吸管插管治療。

在昨（3）日新生兒出院當日，林口長庚醫院特別舉辦簡單茶會，慶祝這位在惡劣子宮內環境奮鬥成長的巴掌仙子的重生。