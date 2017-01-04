新創巨頭翟本喬　深夜臉書發文說明裁員



（台灣英文新聞 財經組／台北綜合報導）雲端科技公司和沛科技證實裁員，創辦人翟本喬凌晨在臉書發文說明，仍有足夠的資金持續經營雲端儲存產品團隊，資遣人數也不會違反法令，並向離職員工致歉。

翟本喬周三凌晨在個人臉書上發文表示，相信曾經參與過新創的人都能體會，新創公司必須不斷的調整產品線方向，才能因應競爭激烈的市場變化。這次由於合作夥伴針對市場前景改變了產品規劃，所以公司也需要作出對應的調整，關掉了一個還沒公開的公有雲平台。

接連引進鴻海資金、並與宏碁合攻企業儲存雲的新創公司和沛科技傳出裁員消息，《鉅亨網》引述產業人士分析，關鍵就在鴻海董事長郭台銘，因為投資和沛遲未有令其滿意的成果，最後也只能做出裁員的決定。

根據 中國時報 、 蘋果日報 、 TVBS 報導，和沛科技農曆年前裁員幅度將近 8 成，人數約達 110-120 人，但翟本喬稍後在臉書上指公司員工人數並沒有外傳的一百二十位員工那麼多。

和沛科技背景

根據經濟部工商登記資料顯示，和沛科技於2013年5月17日核准成立，實收資本額新台幣8600萬元，董事長翟本喬，董事包括許壽國代表法人鴻佰科技、賀一誠代表法人鴻揚創業投資。

在台灣新創圈活躍並極具影響力的翟本喬，2003年進入美國Google，帶領團隊改良伺服器電源架構，省下每年千萬美元的電費；2010年返台，進入台達電子雲端技術中心；2013年翟本喬創業，成立雲端科技公司和沛科技，傳播Google的創新文化。

根據公開資訊觀測站資料顯示，鴻揚創業投資是鴻海旗下子公司，主要從事創業投資業務及提供企劃、諮詢與企業經營及管理。鴻揚公司投資鴻佰科技，鴻佰科技主要從事資料儲存及處理設備設計、研發設計製造及銷售。

翟本喬深夜臉書發文

翟本喬表示，和沛科技沒有外傳的一百二十位員工那麼多。他接著也說，「相信曾經參與過新創的人都能體會，新創公司必須不斷的調整產品線方向，才能因應競爭激烈的市場變化。這次由於合作夥伴針對市場前景改變了產品規劃，所以我們也需要作出對應的調整，關掉了一個還沒公開的公有雲平台。」

從翟本喬貼文看來，和沛科技將專注在已有客戶及市場的特定雲端儲存產品線，繼續維持足夠的同事進行研發、銷售及維護服務，並強調仍有足夠資金持續經營該產品團隊，資遣人數也不會違反法令。翟本喬表示，先前早已提出優於勞基法的資遣方案，會以最大的努力作最妥善的安排。

翟本喬臉書發文內容：