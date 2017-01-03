長期外食 睡眠不足 小心流感找上你

（台灣英文新聞／台北報導）流感季來臨，加上農曆新年南北返鄉傳染高峰期，全民進入備戰狀態！除了2歲以下幼兒及65歲以上老人為流感危險族群，根據疾管署統計數據指出，上個流感季造成許多中壯年重症甚至死亡，25歲以上重症致死率皆逼近8%，流感開始有侵襲中壯年的趨勢！根據疾管署今公布最新數據，本流感季出現高達244則重症案例！且其中31例死亡！

中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄表示，在流感高峰之時，個人免疫力是否能夠抵抗流感的侵襲是關鍵，免疫力下降將可能增加感染流感的機率。施打流感疫苗、日常作息、運動、及完整營養是提升免疫力是最直接的方式。

楊承樺營養師則指出，病毒侵入人體的過程會先經過免疫系統非專一性的屏障，接著免疫系統會啟動專一性防禦免疫作用抵抗病毒。每日完整補充八大協助免疫力提升的營養素，可增強從物理屏障的黏膜、化學屏障的干擾素、到專一性防禦免疫作用的T細胞，層層防護，增加免疫戰力！

如何在一個個「流感疫區」中自保？陳欣湄醫師解說，當營養攝取不完整時，就會產生免疫力漏洞，而每天補充完整的維生素礦物質，能加強免疫力，調節免疫系統細胞、保護和產生白血球，降低自身染上流感的機率。

楊承樺營養師進一步指出，忙碌外食上班族無法靠食物完整攝取這些營養素，建議可以每天補充一顆綜合維他命達到營養完整，活化免疫細胞及免疫系統，補足免疫漏洞！

陳欣湄醫師呼籲，中壯年感染率與死亡率有提升的趨勢，民眾不可大意。壯年人多自以為年輕力壯、免疫力強不易發病，其實都是自我感覺良好作祟。現代上班族工時長，沒空規律運動，睡眠亦不充足，多數無法完整攝取一天所需的營養素，這些都有可能會降低免疫力。