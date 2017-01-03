胖爸媽注意了！肥胖會造成下一代發展遲緩

（台灣英文新聞／綜合外電報導）肥胖會增加罹患心血管、糖尿病、中風等疾病的風險，而最新研究發現，胖爸媽的小孩在各項發展方面都比同年齡的緩慢許多。該研究由來自Eunice Kennedy Shriver國家兒童健康與人類發展研究所的研究團隊主導，並刊登於《美國兒科雜誌》（Journal of Pediatrics）。

孕媽咪在妊娠期間正常的BMI值是介於18.5到24.8，但在美國大約有五分之一的孕媽咪BMI值大於30。而不分性別，美國的男女性有20%到30%為肥胖者。

妊娠期間若是胖太多，會增加心血管疾病、妊娠糖尿病及高血壓等風險，同時母體太胖，產道內及周圍的肉變多，會使產道更狹窄，故而增加難產機率，因此現在的產科醫師都會告誡孕媽咪體重別增加太多，也會明訂一個標準增胖範圍去規範孕媽咪們的體重。但是卻很少有研究是針對準爸爸的BMI值是否影響下一代的健康或發展。

研究團隊表示，此次研究主要針對準爸媽的不孕症治療、體重、懷孕年齡和妊娠併發症是否會影響下一代的生長曲線、動作發展和社會發展。

研究對象為近5千位美國紐約州出生的寶寶，從他們4個月起觀察到3歲為止（從2008年起到2010年），對照組寶寶的準爸媽則為標準體重或過瘦。

結果發現，準爸媽若體重過重，其的孩子在發展方面比同年齡的遲緩。若孕媽咪體重過重，寶寶的手指或手部的小肌肉發展會比較慢。準爸媽皆體重過重的話，寶寶的自理能力較差，例如吃飯、玩耍、和穿衣服等自理能力。而準爸媽重度肥胖的話，寶寶的解決事情的能力則較差。

研究團隊表示，為何準爸爸的體重會影響下一代的生長發展呢？目前醫界仍無法解釋其原因，但為了自身和下一代的健康著想，快快養成規律運動和健康飲食習慣吧！