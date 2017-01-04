十年政績檢視 美媒：潘基文把聯合國「做小了」

(台灣英文新聞/ 綜合外電報導) 2016年底，前聯合國秘書長潘基文結束漫漫十年任期，交接給下任秘書長古特雷斯（António Guterres）。

潘基文自2007年接任以來，各界對他有褒有貶，美國《外交政策（Foreign Policy）》雜誌專文整理潘基文任職秘書長任內處裡的大小議題，描述他的應對態度、對聯合國，以至整個國際社會帶來的影響。

氣候變遷談判上桌、保障同志人權

現年72歲的潘基文成長於韓戰時代，為了躲避北韓士兵，當時年僅六歲的他和家人逃到山中小屋，靠著美援的食物、衣物才勉強維生。而後潘基文一路苦讀，靠著不懈努力當到韓國外交部長、聯合國秘書長。他的勵志故事啟發許多韓國年輕人，在國內被視為偶像。

成為秘書長後，潘基文維持他學生時期的勤奮習慣，是不足不扣的工作狂。十年內，他成功將氣候變遷議題帶上談判桌，加速巴黎氣候協定的談判議程，另也推動聯合國組織、部分保守國家內的同志權利。

弱化的聯合國治理能力

儘管如此，《外交政策》指出，潘基文也留下為數不少的爛攤子給他的繼任者。在他的任內，敘利亞問題一波未平一波又起，似乎永無寧日、北韓的核武計畫不但未能停止，甚至加速發展、南蘇丹可能面臨種族清洗、全球難以計數的難民居無定所、伊斯蘭極端組織在各地製造衝突、恐懼。

潘基文十年前誓言改造的組織，反而在他的帶領下更加弱化，受大國操控。英國《經濟學人》雜誌曾在十月批評潘基文管理能力低落，外交上不擅言詞，眼見短淺。

管理疏失是聯合國組織當前極大的問題。聯合國維和部隊自2008年起於非洲爆出1000多起性醜聞事件，另外，六年前海地地震後因維和部隊帶進了致病菌種，造成當地霍亂大流行，直至去年12月，潘基文才為此向海地道歉。

《外交政策》文中續評，潘基文雖然勤勉，但他本身的個人特質缺少了領導魅力、處事不甚機敏、缺乏創意，這些都讓他不夠格成為優良的「和平守護者」。

受大國牽制

潘基文的第二任期相比第一任期更為「敢言」，尤其在人權議題方面。例如，他指揮象牙海岸的維和部隊，幫助當地武裝反抗者，推翻拒絕承認民主選舉結果的獨裁者。潘基文在背後聲援阿拉伯之春，批評當地的獨裁領導者，指出「從突尼西亞燃起的憤怒之火不會熄滅」、「舊時代的統治威權正在剝落」。

但是，批評者認為潘基文的砲火「分配不均」，只針對小國出手，卻對大國噤聲。例如，面對中國的人權問題，當時尋求中國支持以競選連任的潘基文，甚至與胡錦濤會面時隻口不提劉曉波事件。潘基文也在以色列、沙烏地阿拉伯施壓下讓步，將兩國從「紛爭中殺害、傷害孩童」的國家黑名單中移除。

另外，文中亦點出組織改革不力，聯合國效率不彰等問題。有內部人員指出，在聯合國聘用新進人員，原先程序需213天，2016年1月新規章上路整個程序不但沒縮短，變成要耗時超過1年。

綜上種種，當前聯合國面臨的困境不乏肇因於潘基文個人領導問題、其面對國際事件應對失當、組織改革失策，較有建樹的氣候變遷部分也可能因川普上台而破局。

新任的葡萄牙籍秘書長古特雷斯勢必身負重責大任，各界期待他如何居中協調美中衝突、處理難民問題，如何重整聯合國、帶出有別潘式領導的新氣象。