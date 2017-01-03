南法推「英國脫歐」路 極右民粹崛起堪憂

英國脫歐、川普當選美國總統，全球刮起一股民粹主義的旋風，隨著法國也將大選，許多觀察家在擔心這個歐洲大國也步上右翼疑歐路線，現在一些跡象顯示，這些擔心並不是空穴來風。

法國南部加爾省(Gard)一個小鎮博凱爾(Beaucaire)市長Julien Sanchez在去(2016)年的12月27日宣稱，將在市內新增一條街名，命名為「英國脫歐路」(Rue de Brexit)，以「表彰」英國人民做出的努力。

新的路將會座落在舒曼路(Rue Robert-Schumann)和讓·莫內大道(Avenue Jean-Monnet)附近，然而，由於後者被認定是歐洲一體化政策的奠定者，選擇將這個路名套用在這麼近的路上，背後的意涵似乎十分深遠。

Sanchez是法國極右派政黨國民陣線(NF, National Front)的成員，而博凱爾，則是座落在法國南部，屬於NF核心勢力地帶的地區，該鎮的居民以23比9投票同意了這項變更，不過這並不代表就這樣通過了，有群反對者仍試圖阻止。

國民陣線一直以來的中心思想就是帶領法國離開歐盟，是法國疑歐一派的領頭羊，從創立以來，隨著歐洲各國人民對歐盟的懷疑逐年加深，國民陣線也與其他國家的極右派政黨一樣，開始取得更高的支持度，2014年的歐洲議會選舉更是得票率高居榜首，讓極右派崛起的擔憂甚囂塵上。

除了主張脫歐外，國民陣線也認為法國應該退出歐元區，也具有其他保守政黨的特色，反對貿易自由化和全球化並提倡貿易保護主義，認為貿易自由政策會衝擊法國產業，他們同時也認為法國應該大幅緊縮墮胎管制政策。

面對批評的聲浪，Sanchez感到不解，他認為，該決定並沒有以號稱「殺人王」的赤柬領導人波布，或被稱為「里昂屠夫」的前黨衛軍蓋世太保克勞斯·巴比(Klaus Barbie)命名街道，而是單純為了紀念一個主權國家人民所做出的決定，不應該受到外界指摘。

然而，雖然這個改街名的決定受到英國脫歐的官方推特盛讚，對於「吸引脫歐支持者朝聖」這點應該沒有太大的作用，畢竟，在這個工業為主的城市當中，選了一條不鄰近觀光景點的道路改名，似乎不是做明智的觀光手法，主要還是以政治考量居多。