集保基金平台投資人買回款項提早入帳

集保結算所自95年建置「基金交易平台」起，即提供證券商、投信及投顧等銷售機構為投資人申購基金相關服務。為提高基金交易平台款項作業服務效率，進而強化平台使用者客戶服務之競爭力，集保結算所自106年1月起，將當日下午2時前匯入確認之買回款項，於當日即撥付予投資人。投資人皆可提早一個營業日收到基金買回款，增加投資人資金使用效率。

集保結算所林修銘董事長表示，集保結算所一直致力於如何提昇各項款項處理效率，本公司現行除與華南、第一、彰化、兆豐、國泰世華、台北富邦、中國信託、台新及永豐等10餘家合作金融機構完成系統連線外，近期又新增加中華郵政，預訂106年初合庫亦將加入，此合作規模已為國內最大的基金金流服務體系。本次款項效率提昇尤其對已有80萬名投資人開戶、每年處理約150萬筆申購買回之基金交易平台，將可為廣泛的投資人產生直接且實質效益。

集保基金交易平台為節省投資人相關成本，現行已彙整所有以新臺幣申購境外基金之投資人部位，向銀行爭取更優惠的匯率，以回饋投資人。此次為符合主管機關外匯市場穩定匯率管理需要，並使投資人瞭解集保結算所在替投資人爭取優惠匯率上的努力，集保結算所亦調整作業流程及時點，於銀行營業時間內完成換匯，如此除可避免因基金大額換匯造成匯率波動影響投資人權益之外，並可提昇投資人兌換外幣匯率資訊之透明度。