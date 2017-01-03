台北松山意舍酒店 除夕金雞年西式圍爐饗宴雙享好禮

闔家圍爐、親友歡聚的農曆春節即將來臨了! 準備好闔家團圓迎接金雞年了嗎?台北松山意舍酒店17樓的Que原木燒烤餐廳在1/27(五)除夕夜推出超豐盛西式自助佳餚圍爐饗宴，極具特色的純西式自助除夕圍爐年夜飯，與您歡度一個與眾不同的除夕夜。另外除夕夜新春好禮雙享:每桌加碼贈送烤乳豬佐杜松子檸檬蘋果醋一份;及每桌六位成人(含)以上贈送一瓶紅酒，讓您除夕夜有醇酒相伴與家人開心團聚。初一到初五(1/28~2/1)更推出一道新年特色燒烤『新春烤乳豬』特餐含自助沙拉吧。讓您度過一個豐盛的新年佳節。

除夕金雞年西式圍爐饗宴

除夕夜最歡樂的圍爐時刻就在台北松山意舎酒店Que原木燒烤餐廳，豐盛的純西式自助式佳餚，海陸大餐一應俱全，亮點主打爐烤肋眼，主廚嚴選上等肋眼，利用龍眼木和荔枝木柴燒。同時更搭配炭烤豬肉串，精選台灣豬種，肉質鮮甜軟嫩有彈性，簡單烹調就可以感受出原始風味，冷菜部份推出八道，主打『迷你小水牛蕃茄青醬配巴沙米果醋』、『芥末子義式冷肉佐焦糖青蘋果醬』，選用甜味濃郁的小水牛蕃茄，加以炭烤入味，搭配起士、蕃茄青醬、陳年果醋，風味極佳;蘋果搭配焦糖的香氣，焦糖蘋果炙烤過更帶煙燻香。熱菜部份推出七道，其中『迷香檸檬鹽烤海鱸菲力』、『橙味香檳肋排』，分別嚴選深海活魚，大隻海鱸菲力肉質細緻，享用海鱸原汁原味的海味香甜氣味，以及肋排以香檳做醬汁，肋排燒烤軟嫩適中帶果香氣味。

年夜飯新春好禮雙享 贈送杜松子烤乳豬配美酒

台北松山意舍酒店年夜飯新春好禮雙享，每桌贈送一份『烤乳豬佐杜松子檸檬蘋果醋』，主廚使用和豬肉極對味的杜松子香料醃製一整晚，跳脫傳統的烤乳豬中式作法，以杜松子本身的香氣帶出烤乳豬的甜味，烹調過程先以小火慢烤一小時，出餐前用大火燒烤表皮至酥脆，是一道極美味的烤乳豬西式料理。享用佳餚同時也要搭配美酒，每桌六位成人(含)以上，即贈送一瓶紅酒。讓您過年與家人開心團聚享用美食把酒言歡。金雞年財源廣進-晚上7:00至8:00松山意舍酒店特別安排了財神爺至Que餐廳送金幣迎雞年，另外酒店也準備了開運好彩頭-賓果遊戲想與大家一起同歡!

初一至初五新年限定燒烤『新春烤乳豬』 初一初二早午餐兒童優惠

從初一至初五(1/28~2/1)豐盛的過年佳餚等著您，台北松山意舍酒店17樓的Que原木燒烤餐廳推出一道新年限定特色燒烤，鮮嫩多汁的『新春烤乳豬』，表皮酥脆帶有煙燻香氣，搭配主廚特製香氣十足油封豬，豐富的新春限定版『烤乳豬組合』，新春特價1280元，並搭配無限量供應的熱菜、沙拉、水果、點心，讓您新春飽足福氣一整年。另外初一(1/28)及初二(1/29)六、日中午提供美味早午餐，成人每位780元起，週六、日早午餐一位大人可帶一位12歲(含)以下兒童，兒童憑證可享早午餐自助餐檯吧免費，每桌最多可享兩位兒童免費，讓您闔家歡聚的團圓時光從早晨就揭開序幕!